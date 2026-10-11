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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u naselju Grab, nadomak Lučana, kada je automobil iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa puta.

Prema prvim informacijama, automobil u kojem su se nalazile dve osobe sleteo je sa puta. Prema informacijama sa terena, obe osobe su dobro.

Šlep služba je stigla na mesto nesreće, a izvlačenje vozila je u toku.

Vozačima se savetuje da na ovoj deonici budu oprezni i prilagode brzinu uslovima na putu.