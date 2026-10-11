Hronika
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD LUČANA: Automobil s dvoje ljudi sleteo sa puta, u toku izvlačenje vozila (FOTO)
- U naselju Grab kod Lučana automobil je iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa puta.
- U vozilu su bile dve osobe, a prema prvim informacijama obe su dobro.
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u naselju Grab, nadomak Lučana, kada je automobil iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa puta.
Prema prvim informacijama, automobil u kojem su se nalazile dve osobe sleteo je sa puta. Prema informacijama sa terena, obe osobe su dobro.
Šlep služba je stigla na mesto nesreće, a izvlačenje vozila je u toku.
Vozačima se savetuje da na ovoj deonici budu oprezni i prilagode brzinu uslovima na putu.
Kurir.rs
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