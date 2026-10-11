Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća danas se dogodila na ulazu u Stepanovićevo, kod Novog Sada. 

Naime, kako se vidi na fotografijama Instagram stranice "192_rs", automobil je izleteo s puta, dok se dodaje da u nesreći nije bilo drugih vozila. Od siline je ostao u kanalu pored puta. 

Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće nisu poznati. 

Uviđajem će biti utvrđeno više informacija. 

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD LUČANA: Automobil s dvoje ljudi sleteo sa puta, u toku izvlačenje vozila (FOTO)
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
HronikaUTVRĐUJE SE KAKO JE DOŠLO DO POGIBIJE MOTOCIKLISTE KOD BEOGRAĐANKE: Vozila poslata na veštsačenje, prikupljaju se dokazi
WhatsApp Image 2026-05-25 at 13.55.16.jpeg
PlanetaDETALJI TRAGEDIJE NA AUTO-PUTU, 11 MRTVIH I 27 POVREĐENIH! Autobus pun turista krenuo u banje u Turskoj, a onda je vozač napravio kobnu grešku (VIDEO)
Mesto teške saobraćajne nesreće u Turskoj, gde su se turistički autobus i kamion sudarili i prevrnuli na auto-putu kod Manise.
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD ŽABLJA! Auto potpuno smrskan nasred puta, Hitna pomoć na terenu: Stvaraju se ogromne gužve na putu Novi Sad–Zrenjanin
Hitna pomoć