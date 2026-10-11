Teška saobraćajna nesreća dogodila se na ulazu u Stepanovićevo kod Novog Sada: Automobil je izleteo s puta i od siline udarca završio u kanalu pored kolovoza
Saobraćajni incident
TEŽAK UDES KOD NOVOG SADA! Automobil silovito izleteo sa kolovoza i završio u kanalu: Vozilo potpuno smrskano! (FOTO)
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Teška saobraćajna nesreća danas se dogodila na ulazu u Stepanovićevo, kod Novog Sada.
Naime, kako se vidi na fotografijama Instagram stranice "192_rs", automobil je izleteo s puta, dok se dodaje da u nesreći nije bilo drugih vozila. Od siline je ostao u kanalu pored puta.
Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće nisu poznati.
Uviđajem će biti utvrđeno više informacija.
Kurir.rs
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