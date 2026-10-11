- Nadležne policiјske јedinice i državni tužilac izašli su na mesto zločina i prema početnim informaciјama usled pucnjave život nastradao je muškarac rođen 1997. godine. Smrt žrtve јe na mesta zločina potvrdila medicinska ekipa. Osumnjičeni muškarac je nakon zločina napustio mesto događaјa. Policiјa u koordinaciјi sa tužiocem i nadležnim istražnim јedinicama preduzima sve neophodne istražne i operativne radnje kako bi locirala i uhapsila osumnjičenog i kako bi u potpunosti razјasnila okolnosti slučaјa - rekao јe portparol policiјe za region Gnjilana Valon Osmani.