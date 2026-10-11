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Policija traga za muškarcem koji je osumnjičen da je večeras, oko 19.30 časova, u selu Podgrađe kod Gnjalana ubio rođenog sina. 

- Nadležne policiјske јedinice i državni tužilac izašli su na mesto zločina i prema početnim informaciјama usled pucnjave život nastradao je muškarac rođen 1997. godine. Smrt žrtve јe na mesta zločina potvrdila medicinska ekipa. Osumnjičeni muškarac je nakon zločina napustio mesto događaјa. Policiјa u koordinaciјi sa tužiocem i nadležnim istražnim јedinicama preduzima sve neophodne istražne i operativne radnje kako bi locirala i uhapsila osumnjičenog i kako bi u potpunosti razјasnila okolnosti slučaјa - rekao јe portparol policiјe za region Gnjilana Valon Osmani.

Osumnjičeni je navodno, kako prenose lokalni mediji, pobegao sa mesta događaјa automobilom marke "suzuki".

Podsećamo, Gnjilane je u petak, podsetimo, takođe potresla velika tragedija kad je Valou Ramuši u selu Donji Livoč, ubio suprugu i njenog brata dok je još dve osobe ranio.

Kurir.rs/Telegraf

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