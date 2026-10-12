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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, koji kontrolu saobraćaja vrše vozilima bez spoljnih obeležja policije – presretačima, juče oko 17 časova, na području opštine Kula, zaustavili su tridesetšestogodišnjeg D. P. zbog učinjenih prekršaja nasilnička vožnja, nepropisno preticanje i prekoračenje dozvoljene brzine.

Vozač je, upravljajući vozilom marke „porše“ na državnom putu Vrbas–Kula, najpre izvršio preticanje tri automobila preko neisprekidane uzdužne linije, a potom i još jednog vozila. 

Takođe, tridesetšestogodišnjak se kretao brzinom od 112 kilometara na čas na delu puta gde je ograničenje brzine 50 kilometara na čas. 

Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Kurir.rs

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