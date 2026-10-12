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U beogradskom naselju Rakovica sinoć je izbio požar u kojem su potpuno ili delimično izgorela tri putnička vozila!

Kako se saznaje, incident se dogodio tokom noći, a brza reakcija vatrogasaca sprečila je još veću katastrofu.

Prema nezvaničnim informacijama i snimcima sa sigurnosnih kamera koji su se pojavili, incident je namerno izazvan. Na snimku se jasno vidi mlađi muškarac koji prilazi parkiranom automobilu marke "škoda" i pali ga bakljom.

Vatra se u roku od nekoliko sekundi rasplamsala i ubrzo zahvatila i dva susedna vozila koja su bila parkirana tik uz "škodu".

Na licu mesta su jezivi prizori. Od "škode" koja je bila primarna meta napada ostala je samo ugljenisana školjka, dok su ostala dva automobila pretrpela ozbiljna oštećenja i nagorela u požaru.

Opisao strahotu

Jedan od stanara obližnje zgrade, koji je prisustvovao dramatičnim trenucima usred noći, opisao je šta se tačno dogodilo.

- Probudio me je jak prasak i pucanje stakla. Kada sam pogledao kroz prozor, plamen je već bio ogroman i gutao je auto. Neko je iz zgrade odmah povikao 'Gori auto, zovite vatrogasce!'. Sve se odigralo u nekoliko minuta, vatra je odmah prešla i na komšijska kola koja su bila parkirana pored. Sreća je samo što niko nije prolazio u tom trenutku i što su vatrogasci stigli u rekordnom roku, inače bi izgoreo ceo parking - ispričao je vidno potreseni očevidac.

Nadležne policijske ekipe odmah su izašle na teren i izvršile uviđaj. O celom slučaju obavešteno je Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Policija je preuzela snimke sa okolnih nadzornih kamera i, po nalogu tužilaštva, intenzivno traga za osumnjičenim mladićem koji je pobegao sa lica mesta odmah nakon što je izazvao požar.

U ovom incidentu, na sreću, nije bilo povređenih lica, ali je pričinjena velika materijalna šteta