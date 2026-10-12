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Snažna eksplozija odjeknula je noćas oko 3.30 u Rudničkoj ulici u Nišu, kada je za sada nepoznata osoba bacila eksplozivnu napravu u dvorište porodične kuće.

Prema rečima stanovnika tog kraja, čula se jaka eksplozija koja je probudila sve u naselju, ali srećom niko nije povređen.

Prilikom detonacije oštećena je kuća u čije dvorište je eksplozivna naprava bačena i tri automobila parkirana na trotoaru.