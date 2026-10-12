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Mladić star 19 godina pronađen je mrtav u prostorijama jednog samačkog hotela u Beogradu.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, ali lekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, sumnja se da je uzrok smrti strujni udar, ali ove navode tek treba da potvrde zvanične analize. O slučaju je odmah obavešteno nadležno Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo uviđaj kako bi se rasvetlile sve okolnosti ove tragedije.

Telo nastradalog mladića upućeno je na Institut za sudsku medicinu, gde će se obdukcijom i toksikološkim nalazima precizno utvrditi tačan uzrok smrti. Takođe, očekuje se da veštaci tehničke struke pregledaju instalacije u objektu kako bi se utvrdilo da li je postojala neispravnost koja je dovela do nesreće.