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Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podnelo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv Aleksandra R. (45) zbog postojanja opravdane sumnje da je kao javni izvršitelj, prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja, izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, postoji opravdana sumnja da je Aleksandar R. 25. novembra 2021. godine u predmetu sprovođenja izvršenja na nepokretnosti izvršnog dužnika na objektu “broj 1”, na 1/6 idealnog dela porodične stambene zgrade, prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja pribavio korist privrednom društvu “DG Invest Sale” doo, kao pravnom licu i kupcu na usmenom javnom nadmetanju za prodaju idealnog dela navedene nepokretnosti, tako što ga je uveo u posed nepokretnosti “broj 2”, koja nije bila predmet prodaje, niti predaje.

Palata Pravde Foto: Ilija Ilić

- Naime, on je u postupku sprovođenja izvršenja, koje je određeno rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu, prilikom predaje nepokretnosti, postupio protivno svojim ranije donetim odlukama - zaključku o sprovođenu izvršenja i zaključku o predaji nepokretnosti prodate na prvoj javnoj prodaji i uveo u posed predstavnika kupca PD "DG Invest Sale" doo i u nepokretnost koja nije bila predmet prodaje, niti predaje, a koja je u listu nepokretnosti bila upisana kao objekat “broj 2”, površine 82 kvadratna metra (objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju), koji je koristio oštećeni D.Đ. - navodi se u saopštenju.

Na taj način je, kako se dodaje, postupio protivno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju, jer izvršenje nije sprovodio u granicama koje su određene rešenjem o izvršenju, kao i jer na zapisnik o predaji nepokretnosti od 25. novembra 2021. godine nije naveo koji tačno objekat je bio predmet predaje, niti je u zapisniku uopšte naveo napred sporni objekat “broj 2”.

- Takođe, nije se pridržavao sudskih odluka i svaku radnju izvršenja bez odlaganja nije beležio u evidenciji o postupku izvršenja.

Nakon navedenog, predstavnik kupca uveden je u posed i objekta “broj 2”, te je iz objekta “broj 2” iselio oštećenog D.Đ. - saopšteno je.

Optužnim predlogom tužilaštvo je predložilo sudu da Aleksandra R. oglasi krivim zbog navedenog krivičnog dela i da mu izrekne kaznu od jedne godine i tri meseca zatvora.