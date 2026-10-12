Slušaj vest

Nesrećan događaj potresao je Beograd kada je život izgubio A. Č. (19).

Nesreća se dogodila u sklopu objekta jednog samačkog hotela u Rakovici, kada je usled spleta izuzetno nesrećnih okolnosti mladić stradao na licu mesta.

Prema nezvaničnim informacijama, sve se odigralo u samo nekoliko sekundi u prostoriji u kojoj je boravio nastradali mladić.

Naime, mladić je u sobu uneo kofu napunjenu vodom. U jednom trenutku se okliznuo i izgubio ravnotežu, usled čega je pao na pod. Prilikom pada, tečnost iz kofe se prolila direktno po uključoj TA peći koja se nalazila u prostoriji.

Voda je u sekundi došla u kontakt sa električnim instalacijama peći pod naponom, što je izazvalo fatalan strujni udar koji je mladom čoveku oduzeo život.

Na mesto nesreće ubrzo je po pozivu stigla ekipa Hitne pomoći. Nažalost, lekari su po dolasku mogli samo da konstatuju smrt devetnaestogodišnjaka, jer je strujni udar bio suviše jak.