Slušaj vest

Žalbe na presudu roditeljima maloletnog ubice koji je 3. maja 2023. u masakru u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, stigle su u Viši sud u Beogradu koji bi narednih dana trabalo da ih dostavi drugostepenom sudu koji će odlučivati o njima.

Podsetimo, Vladimir Kecmanović prvostepenom presudom koja je javno objavljena 18. juna ove godine osuđen je na 14 godina i šest meseci zatvora, a njegova supruga, majka ubice Miljana Kecmanović na dve godine i 11 meseci.

U žalbi koju je tužilaštvo podnelo krajem jula predložilo je Apelacionom sudu da Vladimira i Miljanu Kecmanović osudi na maksimalne kazne po zakonu i ocenilo da za njih nema olakšavajućih okolnosti.

1/5 Vidi galeriju Vladimir i Miljana Kecmanović Foto: Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić, Stefan Stojanović MONDO, Marko Karović

- Tužilaštvo je stava da na strani okrivljenih ne postoje olakšavajuće okolnosti, posebno imajući u vidu da je njihov maloletni sin 3. maja 2023. ubio 10 osoba, od kojih je devetoro maloletno i teško ranio 6 osoba, od kojih je petoro maloletno, da je u pitanju strahovita tragedija i da gubitak oštećenih ništa ne može da nadomesti - saopšteno je tada iz VJT u Beogradu.

Izjavljenom žalbom tužilaštvo je predložilo da Apelacioni sud u Beogradu preinači prvostepenu presudu, tako što će najpre okrivljenom Vladimiru Kecmanoviću za krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti utvrditi kaznu zatvora od 12 godina i za krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica kaznu zatvora od 3 godine, nakon čega će ga osuditi na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina i 11 meseci, a okrivljenu Miljanu Kecmanović zbog krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica na kaznu zatvora od 3 godine.

- Apelacioni sud posle razmatranja svih žalbi koje budu dostavljene, ima mogućnost da presudu potvrdi, preinači u smislu krivice i visine kazne, ili da eventualno sam otvori glavni pretres i izvede pojedine dokaze. S obzirom da je reč o drugoj prvostepenoj presudi, ona ne može da bude ukinuta i vraćena na novo suđenje prvostepenom sudu - objašnjava sagovornik Kurira.

Osim tužilaštva, kako nezvanično saznajemo, žalbe na presudu podneli su branioci okrivljenih Miljane i Vladimira Kecmanovića, dok roditelji maloletnog ubice sami nisu pisali žalbe. U petak, u sud je stigao i odgovor tužilaštva na žalbe branilaca.

Podsetimo, u žalbi koju je VJT u Beogradu podnelo navodi se da je sud pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje, na osnovu kog su okrivljeni osuđeni, odnosno da je na osnovu svih izvedenih dokaza nesumnjivo utvrđeno postojanje njihove krivice.

- Međutim, imajući u vidu sve okolnosti i specifičnost samog događaja, činjenice koje utiču da kazna bude veća ili manja, kao i pravila prilikom odmeravanja kazni za krivična dela učinjena u sticaju u odnosu na okrivljenog Vladimira Kecmanovića, VJT u Beogradu smatra da je sud nepravilno odlučio u pogledu visine krivičnih sankcija koje su izrečene okrivljenima - saopšteno je tada iz VJT u Beogradu, koje je objasnilo da smatra da je sud propustio da utvrdi da u konkretnom slučaju nema olakšavajućih okolnosti.

1/4 Vidi galeriju "OD SMRTI MOJE SOFIJE JA SAM SAMO MRTAV ČOVEK KOJI HODA" Potresno svedočenje majke devojčice ubijene u "OŠ Vladislav Ribnikar"! Foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić

- Između ostalog, sud je uzeo u obzir da se radi o lekaru i ocu dva maloletna deteta, zanemarujući da je to lice nazivalo svog sina terminom „psihopata“, da ga je psihički zapuštao, a pored toga ga vodio u streljanu i obučavao da rukuje oružjem, te da je u stanu u kojem živi sa porodicom i upravo sa ta dva maloletna deteta držao praktično arsenal oružja iz čiste obesti, što je sve i dovelo do strašne tragedije 3. maja 2023. godine i omogućilo njegovom maloletnom sinu da usmrti svoje drugare - navodi se.

VJT u Begradu je ukazalo drugostepenom sudu da činjenice koje se tiču odbrane okrivljenog Vladimira Kecmanovića, njegovog držanja tokom celokupnog postupka i odnosa prema učesnicima krivičnog postupka, pre svega oštećenima, nesumnjivo ukazuju da kod njega ne postoji nijedna okolnost koja bi trebalo imati karakter olakšavajuće prilikom odmeravanja kazne, dok su, sa druge strane, otežavajuće okolnosti ostvarene u punom kapacitetu.

- Naime, držanje okrivljenog nakon učinjenih krivičnih dela i njegov odnos prema oštećenima je u ponovljenom postupku ostao nepromenjen, uz apsolutno odsustvo kajanja zbog radnji koje je preduzimao i radnji koje je propustio da preduzme, a koje su uzrokovale tako teške posledice koje su, čini se, za ovog okrivljenog i same sporne. Takođe, u ponovljenom postupku okrivljeni nije odustao od svoje namere da sebe stavi u položaj žrtve, uz kategoričko negiranje krivice za krivična dela za koja se tereti - saopšteno je iz VJT u Beogradu.

Vladimir Kecmanović Foto: Privatna arhiva

I pored svih dokaza koji su izvedeni na glavnom pretresu, prema istim navodima, okrivljeni nije ni u jednom trenutku iskazao, niti pokazao kajanje zbog brojnih propusta u vaspitanju svog maloletnog sina i u bezbednom čuvanju oružja, koje je deci bilo nadohvat ruke, niti je kod imenovanog uočeno ljudsko preispitivanje sopstvenih dela, već naprotiv, okrivljeni je istakao da apsolutno nije kriv i da je stavljanje vatrenog oružja u ruke deteta predstavljalo bezazlen „hobi“.

- Upravo ta reč apsolutno pokazuje u istoj takvoj meri odsustvo empatije i odgovornosti za strahovite posledice radnji koje je preduzeo njegov sin, jer je navodno bezazlen „hobi“ naneo nesagledive posledice više porodica - zaključuje se.

Što se tiče okrivljene Miljane Kecmanović, koja je tokom postupka kategorički negirala krivicu, smatrajući da je brižna majka i da je njena porodica do 3. maja 2023. godine bila potpuno normalna i skladna, a uzimajući u obzir i ostale navode odbrane, njen odnos prema samom krivičnom postupku i prema svim učesnicima, a najvažnije prema roditeljima čija su deca stradala, tužilaštvo ističe još jednom da su i na njenoj strani ostvarene isključivo otežavajuće okolnosti, uz odsustvo bilo kakvih olakšavajućih okolnosti.

1/13 Vidi galeriju Miljana Kecmanović danas na izricanju presude Foto: Marko Karović

- Odnos okrivljene prema oštećenim porodicama tokom celokupnog postupka, a naročito u ponovljenom postupku, ogledao se isključivo u distanciranosti, ravnodušnosti i odsustvu empatije, koji su, kao takvi, iskazani ne samo kroz odbranu, već i kroz sadržinu datih odgovora na postavljena pitanja. Uprkos svim izvedenim dokazima koji nepobitno potvrđuju njenu krivicu, okrivljena je kategorički negirala izvršenje krivičnog dela, navodeći da isto ne priznaje - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Sud je, kako se dodaje, i u odnosu na okrivljenu Miljanu Kecmanović ocenio kao olakšavajuće okolnosti njeno zanimanje i činjenicu da je majka dva maloletna deteta, međutim, očigledno je prevideo da je ona zajedno sa okrivljenim suprugom zanemarivanjem dužnosti vaspitavanja zapustila svog maloletnog sina što je dovelo do njegove psihičke zapuštenosti, upravo usled postupanja okrivljenih.

VJT u Beogradu, kako je saopšteno posle podnošenja žalbe, smatra potpuno pogrešnim odluku suda da ove okolnosti tretira kao olakšavajuće, tim pre što takva odluka nije detaljno obrazložena, pa je ostalo nejasno zašto je zanimanje i zaposlenje okrivljene relevantno u svetlu onoga što joj se stavlja na teret i tim pre da je ona svojim držanjem, komentarima i neprimerenim dobacivanjima na glavnom pretresu pokazala u kojoj meri nije svesna ni sopstvene odgovornosti, niti tuđe boli i patnje, koju je potpuno zanemarila.