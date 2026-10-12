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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. S. (48) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo protivpravno lišenje slobode i nasilje u porodici.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave u Leskovcu, on se sumnjiči da je u proteklih desetak dana 45-godišnju ženu protiv njene volje držao u porodičnoj kući i za to vreme je tukao.