Policija je u Leskovcu uhapsila osumnjičenog M.S. (48) zbog sumnje da je počinio dva krivična dela
Hronika
ŽENU ZAROBIO U KUĆI I DANIMA JE TUKAO: Uhapšen nasilnik (48) iz Leskovca
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. S. (48) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo protivpravno lišenje slobode i nasilje u porodici.
Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave u Leskovcu, on se sumnjiči da je u proteklih desetak dana 45-godišnju ženu protiv njene volje držao u porodičnoj kući i za to vreme je tukao.
Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo.
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