Sve krijumčarene dragocenosti su privremeno zadržane do okončanja sudskog postupka.
Hronika
NOSILA TORBU PUNU ZLATA! A onda su joj na Gradini rekli da je otvori! Evo gde je krila pločice i zlatnike, mislila da tu neće tražiti (FOTO)
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Carinski službenici su 11. oktobra 2026. godine na graničnom prelazu Gradina, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj krijumčarenja investicionog zlata i zlatnog nakita vrednog preko 33.000 evra.
Neprijavljeno zlato: 44 zlatne pločice investicionog zlata različite gramaže, 4 zlatnika Franc Jozef i 15 komada različitog zlatnog nakita pronađeno je prilikom ličnog pretresa u vešu i ličnoj trobici jedne putnice.
Sve krijumčarene dragocenosti su privremeno zadržane do okončanja sudskog postupka.
Kurir.rs
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