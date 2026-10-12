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Carinski službenici su 11. oktobra 2026. godine na graničnom prelazu Gradina, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj krijumčarenja investicionog zlata i zlatnog nakita vrednog preko 33.000 evra.

Neprijavljeno zlato: 44 zlatne pločice investicionog zlata različite gramaže, 4 zlatnika Franc Jozef i 15 komada različitog zlatnog nakita pronađeno je prilikom ličnog pretresa u vešu i ličnoj trobici jedne putnice.

Sve krijumčarene dragocenosti su privremeno zadržane do okončanja sudskog postupka.

Kurir.rs

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