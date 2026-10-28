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Maloletno lice, za koje se sumnja da je iz Šapca, napalo je sa dva noža pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao objekat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, uzvikujući "Alahu akbar". Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača. Proglašen crveni stepen opasnosti od terorizma.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić potvrdio je da je noćas, 15 minuta posle ponoći, u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao Ambasadu Izraela.

Teroristički napad u Beogradu, žandarm napadnut nožem ispred Ambasade Izraela Foto: MUP Srbije

"Maloletno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uzvikujući 'Alahu akbar', napalo je pripadnika Žandarmerije sa dva noža. Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača, a tom prilikom je i sam lakše povređen", naveo je Dačić.

Bezbednosne službe pratile osumnjičenog

Ministar Dačić je naveo da su bezbednosne službe pratile tu osobu i da je, prema dosadašnjim saznanjima, bila pristalica Islamske države.

"Naša služba ga je pratila. Na svom Instagram profilu držao je crnu zastavu i simbole te organizacije", dodao je ministar.

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Crveni stepen opasnosti od terorizma

Nakon napada, naloženo je podizanje nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama širom Srbije.

"Imajući u vidu da se na teritoriji naše zemlje dogodio teroristički napad, doneo sam odluku da podignem nivo bezbednosne pretnje od terorizma na najviši mogući stepen - crveni stepen", naveo je Dačić.

Precizirao je da to podrazumeva pojačanu kontrolu i prisustvo policijskih snaga na lokacijama od posebnog bezbednosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte i mesta na kojima se okuplja veći broj građana.

Istraga je u toku.

Drugi teroristički napad na izraelsku ambasadu u Beogradu

Inače, ovo je drugi pokušaj terorističkog napada na ambasadu Izraela u samo dve godine. Prvi se dogodio 29. juna 2024. godine kada je Miloš Žujović, čije je versko ime Salahudin, samostrelom pogodio pripadnika Žandarmerije Miloša Jevremovića. (34) u vrat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, a kod sebe je imao i nož.

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 Ranjeni pripadnik Žandarmerije na dužnosti je u samoodbrani upotrebio oružje i savladao napadača koji je od posledica ranjavanja preminuo.

Kurir.rs/RTS

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