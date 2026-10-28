"NAŠA SLUŽBA GA JE PRATILA" Najnoviji detalji terorističkog napada u Beogradu: Ko je maloletnik koji je uz povik "Alahu akbar" i dva noža krenuo na žandarma
Maloletno lice, za koje se sumnja da je iz Šapca, napalo je sa dva noža pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao objekat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, uzvikujući "Alahu akbar". Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača. Proglašen crveni stepen opasnosti od terorizma.
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić potvrdio je da je noćas, 15 minuta posle ponoći, u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao Ambasadu Izraela.
"Maloletno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uzvikujući 'Alahu akbar', napalo je pripadnika Žandarmerije sa dva noža. Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača, a tom prilikom je i sam lakše povređen", naveo je Dačić.
Bezbednosne službe pratile osumnjičenog
Ministar Dačić je naveo da su bezbednosne službe pratile tu osobu i da je, prema dosadašnjim saznanjima, bila pristalica Islamske države.
"Naša služba ga je pratila. Na svom Instagram profilu držao je crnu zastavu i simbole te organizacije", dodao je ministar.
Crveni stepen opasnosti od terorizma
Nakon napada, naloženo je podizanje nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama širom Srbije.
"Imajući u vidu da se na teritoriji naše zemlje dogodio teroristički napad, doneo sam odluku da podignem nivo bezbednosne pretnje od terorizma na najviši mogući stepen - crveni stepen", naveo je Dačić.
Precizirao je da to podrazumeva pojačanu kontrolu i prisustvo policijskih snaga na lokacijama od posebnog bezbednosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte i mesta na kojima se okuplja veći broj građana.
Istraga je u toku.
Drugi teroristički napad na izraelsku ambasadu u Beogradu
Inače, ovo je drugi pokušaj terorističkog napada na ambasadu Izraela u samo dve godine. Prvi se dogodio 29. juna 2024. godine kada je Miloš Žujović, čije je versko ime Salahudin, samostrelom pogodio pripadnika Žandarmerije Miloša Jevremovića. (34) u vrat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, a kod sebe je imao i nož.
Ranjeni pripadnik Žandarmerije na dužnosti je u samoodbrani upotrebio oružje i savladao napadača koji je od posledica ranjavanja preminuo.
Kurir.rs/RTS