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Više javno tužilaštvo u Beogradu uputilo je poziv Visokom savetu tužilaštva da hitno reaguje i osudi neprimerene izjave predsednika Advokatske komore Beograda Vladimira Prijovića date jutros na Javnom medijskom servisu – Radio televiziji Srbije u jutarnjem dnevniku.

- Imenovani je pored ostalog u izjavi na uvredljiv način komentarisao javne tužioce VJT u Beogradu, a potom pozvao glavnog javnog tužioca da „uhapsi svog zamenika, pa i samog sebe“ - navodi se u saopštenju tužilaštva i dodaje da "neprimerena, neodmerena, besmislena i na zakonu neutemeljena izjava predstavlja teško narušavanje ugleda javnog tužilaštva, posebno imajući u vidu mesto i vreme na kojem je izrečena, kao i činjenicu da priliči uličnom žargonu, a ne predsedniku AKB".

- Ovakav narativ predstavnika advokature ne sme biti tolerisan i zaslužuje svaku javnu osudu, zbog čega apelujemo na hitnu reakciju Visokog saveta tužilaštva - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

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