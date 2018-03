UBISTVO LEPE NOVOSAĐANKE GODINU I PO DANA JE POD VELOM MISTERIJE: Teodora (30) je sedela u džipu svog dečka kada je izrešetana, a kobne večeri KAMERE BILE UGAŠENE?!

Mlada novosadska fitnes instruktorka Teodora Kaćanski ubijena je, kako se veruje, greškom u novembru 2016. ispred svoje zgrade u Novom Sadu, a da li je ta egzekucija povezana s otmicom Gorana Cvijetića, za koju je osumnjičen njen mladić Nenad Stević, još nije utvrđeno.

U momentu ubistva Teodora je imala samo 30 godina i te subote uveče, 19. novembra, džipom "rendž rover" sa mladićem Nenadom Stevićem dovezla se do Somborske ulice broj osam, do zgrade u kojoj su stanovali. Stević je istrčao iz kola, ušao u zgradu da nešto uzme iz stana, a tada je Teodora, kako se veruje, napravila grešku koja ju je stajala života, jer je sa suvozačevog prešla na vozačevo mesto.

Ubica, koji se krio na obližnjem gradilištu, prišao je vozilu i kroz zatamnjena stakla pucao je Teodori u vrat, noge i grudi jer je verovao da ispaljuje smrtonosne hice u Stevića, pravu metu, koji je mesecima pre toga nosio pancir. Teško ranjena devojka je preminula posle tri dana.

Indikativno je da je prilaz zgradi u kojoj su stanovali Teodora i Nenad bio pokriven video-nadzorom, ali da kobne večeri kamere nisu radile?! Da li je to slučajnost ili je ubica znao za video-nadzor i onesposobio ga nije utvrđeno.

Već prva saznanja u istrazi ukazivala su na to da je devojka ubijena greškom, da je prava meta bio njen momak i da iza te likvidacije stoji suparnička ekipa.

U prilog toj tezi išlo je i to što je Stević bio umešan u mutne poslove, za razliku od Teodore koja je bila čista. On je važio za osobu blisku veterničkom klanu, a čak je bio i svedok na suđenju Nenadu Opačiću 2003. godine, kada se klanu sudilo za otmicu Mladena Marića. Posle toga uglavnom je bio pod lupom istražitelja zbog privrednih prestupa, nezakonite trgovine, od automobila do zemljišta i nekretnina, zbog čega su ga tužili mnogi kojima se poslovno zamerio i kojima je navodno ostao dužan.

U istrazi ubistva Teodore Kaćanski Stević je bio saslušan, ali operativcima nije dao nijednu informaciju koja bi pomogla u rasvetljavanju svih okolnosti likvidacije njegove devojke. Zbog toga se verovalo da je on mnoge stvari prećutao, da li u strahu za svoj život ili možda zbog namere da se sam osveti organizatorima sačekuše u kojoj je greškom ubijena Teodora.

Stevićevo ćutanje, međutim, posmatralo se i kao mogućnost da Teodora nije ubijena greškom, i da je njenom likvidacijom poslata poruka njemu da može stradati na isti način.

A u prilog toj pretpostavci navodilo se da je ubica, sakriven na obližnjem gradilištu, sigurno nadzirao njihov dom te da je mogao da vidi kada su se dovezli do zgrade i kada je Stević izašao iz automobila i otrčao do stana.

