SESTRA UTOPLJENICE IZ DUNAVA: Sigurno nije sama skočila! Zoran je kriv, bio je opsednut njom!

Niko nas neće ubediti da je Marijana sama skočila u Dunav. Zoran je bio bolesno opsednut njom i on treba da kaže šta joj se dogodilo, kaže Svetlana Marić, sestra Novosađanke Marijane Grahovac (39), koja je 23. februara nestala u Dunavu, zbog čega je njen suprug Zoran (46) uhapšen zbog sumnje da ju je bacio s Mosta slobode.



Pre desetak dana, 21. marta, iz žbunja na obali Dunava kod Sremskih Karlovaca izvučeno je telo žene, a na osnovu otisaka prstiju utvrđeno je u pitanju Marijana Grahovac. Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti utapanje, a na telu nisu utvrđene povrede. Ipak, njenom suprugu Zoranu Grahovcu u međuvremenu je pritvor produžen.

Marijanina sestra Svetlana nakon svega ističe da samo želi da sazna šta se te večeri dogodilo na Mostu slobode.

Nije ga varala

- Milijardu pitanja sami sebi postavljamo, ali odgovora nemamo. Zašto je Zoran stao na tom mostu, kako je on rekao policiji, i zašto je nije sprečio da se baci? Sada čujemo da ju je pre toga zlostavljao - kaže Svetlana i dodaje:

- Ako ju je tukao, možda mu je Marijana rekla da će ga ostaviti, a on to nije mogao da prihvati, jer on je bio opsednut mojom sestrom. Da li je ta opsednutost bila od ljubomore, mi se sad pitamo. Tada smo mislili da je opsednut zbog toga što je toliko voli, ali očigledno da to nije bila ta opsednutost, nego bolesna ljubomora.

Kako dalje kaže, Zoran nikad nije imao razloga da bude ljubomoran.

- To je laž da ga je varala, kako je rekao. Živela je za dete, za njega, za nas. Imala je toliko planova za njihov život i za što bolji život njihove ćerkice - priča kroz suze Svetlana.



Uvek zajedno



Ono što ih najviše čudi je to što su te noći ostavili ćerkicu samu u stanu, a to nikada nisu radili.

- Nama sve ukazuje na to da je on unapred sve isplanirao i da je sve to uradio svesno. Kakva je to ljubav ako je on nju zlostavljao i tukao, što se vidi i po tim tragovima krvi u kolima. Iako smo ga smatrali dobrim zetom, a moji roditelji i sinom, shvatamo da je to bila samo neka njegova bolesna maska - govori sestra.



Slađana Stojanović



Svetlana razočarana ZORANOV BRAT NAS NIJE ZVAO

- Još mi odzvanjaju reči njegovog brata kad mi je tek uveče tog dana rekao da je Marijana skočila s mosta. Niko ne može da veruje, nije ona sama skočila, sto posto. Od tada nas njegov brat više nije ni zvao. Iz medija smo saznali da je dobio privremeno starateljstvo nad Marijaninom ćerkicom. Srce mi se cepa kad gledam moju decu, a non-stop mi je u glavi i Marijanina ćerkica, kako je njoj - zaključila je sestra Svetlana.



Hronologija DRAMA NA MOSTU

Zoran Grahovac je rekao „da se 22. februara kretao kolima Mostom slobode sa suprugom kada mu je rekla da stane, a onda izletela iz kola i skočila u Dunav“.

Zoran je posle hapšenja priznao u policiji da je te noći fizički napao suprugu, da ju je tukao i da zato postoje tragovi krvi na mestu suvozača, gde je sedela nesrećna žena.

Negirao je da ju je bacio u reku i ponovio da je sama skočila posle svađe.

