(FOTO) POJAČANA POTRAGA ZA NESTALIM MLADIĆEM: Vatrogasci pretražuju Nišavu, od Danila ni traga!

NIŠ - Petnaestak pripadnika PU Niš i vatrogasno spasilačkih jedinica Uprave za vanredne situacije od jutros su počele detaljnu pretragu Nišave kako bi pronašli sedamnaestogodišnjeg Danila Đordjevića koji je 29. marta u blizini Betonskog mosta upao u ovu reku.

S obzirom na to da je nivo Nišave u padu kao i da se voda izbistrila,

stvoreni su povoljniji uslovi za potragu pa su formirane tri grupe od po četiri člana koje pretražuju reku po deonicama.

Prva grupa pretražuje reku u okolini Železničkog mosta gde je mladić poslednji put vidjen do Popovačkog groblja, druga je zadužene da pregleda vodu i priobalje sve do nadvožnjaka u naselju “9. maj” dok treća potragu nastavlja do ušća Nišave u Južnu Moravu.

Dosadašnja pretraga nije dala nikakvog rezultata iako je prošle subote u

Niš stigla i ronilačka jedinica Žandarmerije. Međutim, s obzirom na to da je reka bila mutna, ronioci nisu mogli da detaljno pregledaju područje gde je

sedamnaestogodišnjak nestao.

Danilo je sa društvom nakon škole došao do nišavskog keja i seo kraj reke

kada se okliznuo i upao u vodu. Njegov drug Ognjen Nikolić, kako je ispričao

novinarima, je pokušao da ga spase, pratio ga je do Železničkog mosta ali je

izgubio snagu. Njega je iz vode izvukao jedan prolaznik, dok je Danila reka

odnela.

