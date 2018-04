STRAVIČAN ZLOČIN U PARAĆINU: Zadavio majku pa se skinuo go i odvrnuo muziku!

Ivan Stanojević (53) uhapšen je zbog sumnje da je u porodičnom stanu u Ulici Mihajla Pupina u Paraćinu zadavio svoju majku Ljiljanu (84), inače profesorku srpskog u penziji.



On je zatečen potpuno nag u kupatilu, dok je telo nesrećne starice bilo na podu spavaće sobe. Kako nezvanično saznajemo, policija je u stan Stanojevića došla u sredu oko 13 časova po prijavi komšija.



Odbio da se obuče



- Stanari zgrade su prijavili da iz stana ove porodice trešti muzika već dva dana bez prestanka. Kad su policajci došli u stan, zatekli su stravičan prizor! Nesrećna Ljiljana ležala je na podu bez ikakvih znakova života, dok je njen sin, obučen samo u čarape, bio u kupatilu - priča Kurirov izvor iz istrage.



Policajci su pokušali da obuzdaju Ivana, ali je on odbijao da se obuče.

- Njega su prebacili na odeljenje psihijatrije, a telo starice na obdukciju, koja bi trebalo da otkrije šta se dogodio. Ono što je zasad sigurno jeste da je smrt bila nasilna, a najverovatnije je žena zadavljena još u utorak - rekao je naš sagovornik.



Protiv Ivana Stanojevića podneta je krivična prijava i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

- On neće biti priveden u jagodinsko Više tužilaštvo na saslušanje jer se nalazi na odeljenju psihijatrije. S obzirom na to da su on i majka živeli sami, a da je samo on zatečen na mestu zločina, zasad je jedini osumnjičeni - objasnio je izvor iz istrage.



Komšije su ispričale da su prekjuče čule svađu.

- Osim što je treštala muzika, Ljiljana i Ivan su se svađali, a on je majci vikao: „Napolje, napolje!“ Međutim, nismo ni pomislili da je mogao da joj naudi. On se tu doselio nakon razvoda, uvek nam se javljao. Navodno, već dva puta je bio u braku, a neko vreme nije imao posao. Čuli smo da je Ivan zadavio majku - kažu komšije.



Ima još jednog sina



O nastradaloj Ljiljani stanari ove zgrade imali su samo reči hvale.

- Bila je veoma fina, doterana žena. Nismo bili previše bliski, ali se videlo da je veoma ozbiljna. Ima još jednog sina koji ne živi s njom, videli smo ga za vreme uviđaja - dodali su stanari.

Sličan slučaj UBIO MAJKU, PA PEVAO NAG Milan V. (33) ubio je majku Ljubinku (51) u januaru 2017. u stanu u beogradskom Mirijevu, pa se nakon toga svukao i go šetao po ulici. Navodno, čim je smešten u pritvor, svukao se i pevao.

Kurir / Jelena Ivić

Foto: Shutterstock

Kurir

Autor: Kurir