RODITELJI U ŠOKU! BILJANA JE NESTALA PRE 2 GODINE, A SAD JE VIĐENA U GRČKOJ?! Stiglo nam je pismo, prepoznali su je!

Biljana Đorić, studentkinja iz Kraljeva koja je pre više od dve godine nestala, navodno je prošlog leta viđena na letovalištu u blizini Soluna. Biljanin otac, Goran, kaže da je čovek koji je video Biljanu i tada razgovarao sa njom, pre mesec dana došao je u policiju i prijavio slučaj.

Nada da je Biljana Đorić živa, prema rečima njenih roditelja, pojavila se pre oko mesec dana kada su dobili pismo u kojem je bilo napisano ime i prezime čoveka iz okoline Novog Sada, koji je navodno video Biljanu letos na moru u blizini Soluna.

Goran Đorić je ispričao za beogradske medije, ne želeći da otkrije njegov identitet, da su se sreli sa njim i da je kada je video fotografije i posle razgovora sa njim i majkom Vesnom, bio potpuno siguran da je devojka koju je sreo Biljana.

foto: Privatna Arhiva

- On se parkirao automobilom ispred jedne prodavnice u tom letovalištu. Upitao je radnicu koja je tamo bila da li može tu da se parkira. Devojka mu se obratila na srpskom, i počela da priča s njim. Kaže da je bila tiha i da je pričala spuštenim pogledom. Rekla mu je da je iz Srbije, da je rođena na Kosovu pa živela u Kraljevu i Kragujevcu. Takođe mu je rekla da sada živi u selu pored Soluna. Ali razgovor je prekinuo vlasnik Grk kada je devojku pozvao imenom Biljana, i ona je odmah otrčala u radnju – priča otac Goran.

Đorići kažu da ih je iznenadilo to što je on znao da je Biljana rođena na Kosovu, jer to nije pominjano u javnosti nakon njenog nestanka.

Goran kaže da se ovaj Novosađanin kasnije prisetio njenog lika iz medija, ali da je mislio da smo je pronašli i da je došla u Grčku da radi sezonski posao.

- Kada su mediji u Srbiji u decembru prošle godine, na dvogodišnjicu Biljaninog nestanka, objavili priče, taj gospodin je shvatio da se ona i dalje vodi kao nestala. Odmah je otišao u obližnju policijsku stanicu i sve i ispričao. Posle našeg susreta, i razgovora sa Igorom Jurićem iz Fondacije „Tijana Jurić“, supruga Vesna i ja smo otišli u Odeljenje za organizovani kriminal, jer sumnjamo da je u pitanju trgovina ljudima. U policiji su nam saopštili da su poslali dopis Interpolu, i da se sada čeka provera. Međutim, problem je što još nije počela letnja sezona i pitanje je gde je naša ćerka sada – kaže očajni otac Goran.

Biljana sa majkom

Đorići znaju i ime sela kod Soluna u kojem Biljana navodno živi, i koje je letovalište u pitanju, kao i ime radnje u kojoj je viđena, ali nisu želeli da otkriju, zbog policijske istrage.

Nestanak studentkinje Biljane Đorić iz Kraljeva već dve godine je prava misterija. Roditelji su verovali da se devojka skriva u nekom manastiru, a za policiju je ovaj slučaj i dalje otvoren, ali tragova nema.

Biljana Đorić, studentkinja ekonomskog fakulteta, 2. decembra 2015. godine u ranim večernjim satima u Kraljevo je stigla vozom iz Kosovske Mitrovice.

Sa železničke stanice prvo je otišla do Dositejeve ulice. Odatle taksijem do nekadašnje kafane “Zadužbina”, gde je na šalteru kioska – menjačnice ostavila pasoš i mobilni telefon uz reči “doći će neko ovo da uzme”, što je kamera sa nadzora snimila.

Potom se vratila u taksi i odvezla do raskrsnice ulica Karađorđeve i Olge Milutinović. Nakon toga joj se izgubio svaki trag.

