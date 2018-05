JEZIVA ISPOVEST MAJKE DEČAKA KOGA JE OTAC SILOVAO DVE GODINE: Želim da mu u zatvoru rade ono što je on nama!

Želim mu samo da živi 100 godina i da ih provede u zatvoru, a tamo da mu svaki dan rade ono što je on radio nama godinama, kaže u ispovesti za Kurir A. V. iz Knjaževca, čijeg je 13-godišnjeg sina, kako se sumnja, skoro dve godine silovao otac B. V. (45), i to u kupatilu porodičnog stana.



On se nalazi se u pritvoru do 30 dana zbog sumnje da je izvršio krivično delo obljuba nad maloletnim licem. Sumnjiči se da je u više navrata silovao svog sina kada je dečak imao 11 i 12 godina. Dečak je dugo ćutao, a onda je od muke rešio da se ubije nožem u školi, ali su nastavici i psiholog na vreme reagovali i sprečili ga. Ubrzo je dečak priznao šta je sve preživeo, a manijak je posle nekoliko meseci konačno uhapšen.



Dečak i majka A. V. sada su u kući njenog strica, a ona za Kurir objašnjava u kakvom su strahu i užasu njih dvoje godinama živeli.

- Tukao nas je od kad se sin rodio. Mene je udarao svačim, štapom, pesnicama, šutirao me, strah u kosti mi je naterao. Ali gore mi je bilo dok je tukao njega, počeo je još kada je sin imao oko šest meseci. Nerviralo ga je što plače, pa ga je bacio na krevet, dete je palo na pod... A kada je imao oko godinu dana, tako ga je jako udario u lice da mu je išla krv na usta, i to zato što je povukao stolnjak sa sudovima... - priča majka dečaka, i nastavlja:

- Gledala sam dok ga tuče, a kad bih viknula da prestane, krenuo bi na mene. Nisam se bojala, otimala sam ga iz njegovih ruku. Ali onda bismo oboje mnogo gore prošli, jer ga je to ljutilo, pa nas je tek onda krvnički prebijao. Sada me pitaju što sam trpela... Ne znate vi taj strah, to se ne može objasniti. Kao da nisam bila ni žena ni majka, nego neka životinja koja mora da trpi, tako sam se osećala. Nisam bila čovek.



Ali, kako se ispostavilo, to nije bilo najgore što je B. V. radio. Naša sagovornica kaže da joj je sin do detalja ispričao kako ga je otac seksualno zlostavljao.

- Tri puta ga je silovao, a mnogo puta ga primoravao na oralni seks. Sve se to dešavalo dok ga je kupao u kupatilu. Dete bi se skinulo, a on bi mu stavio šampon na glavu i naredio da otvori usta i oči. I onda bi to radio... Onda bi mu pretio da će ubiti i njega i mene i dete je bilo preplešno. A svaki put bi mu bilo muka, povraćalo mu se nakon toga - priča A. V.



Ona kaže da je podsvesno sumnjala da se nešto dešava iza zaključanih vrata kupatila. Ali, kada bi pitala sina šta je radio sa tatom, ovaj bi samo odgovorio da se kupao.



- Bilo mi je sumnjivo što zaključava vrata, a onda i što se toliko zadržavaju u kupatilu. Kad bih ga pitala, rekao mi je da umuknem i da on kao otac može valjda da okupa sina. Dešavalo se i da dete počne da plače pre nego što treba da uđe u kupatilo. A desilo se više puta i da je nakon kupanja neprestano pljuvao. Nisam znala, a trebala sam... - kaže A. V.

Osumnjičeni na saslušanju

Nisam kriv, sve je izmišljotina

Kako nezvanično saznajemo, osumnjičeni B. V. negirao je na saslušanju da je na bilo koji način seksualno uznemiravao sina i istakao da je sve izmišljeno.

- Otežavajuća okolnost je ta što je od poslednjeg seksualnog zlostavljanja, ako ga je bilo, prošlo skoro godinu dana. Takođe, očevidaca nema, vidljivih tragova zlostavljanja nema. Čak postoji mogućnost da je dečak sve izmislio ili da ga je majka nagovorila da to ispriča, što će sve biti utvrđeno tokom istrage - saznajemo od nadležnih.

