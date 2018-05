BOŽIDAR UBIO SINA, SUPRUGU I ŠURAKA PA ISPALIO 3 METKA U SNAJU: Nakon krvavog pira ušao u portu crkve i presudio sebi!

Božidar Dačić je krajem aprila 2017. ubio sina Miroslava, suprugu Radu i šuraka Pavla Živkovića, nakon čega se ubio u porti seoske crkve, a krvavi pir jedino je preživela snaja Gorica.

Gorica Dačić preživela masakr

Muž i ja smo se vraćali iz štale kad smo naišli na svekra. Moj Miroslav mu je rekao: "Tata, što si nam isekao kabl od antene? Šta da ti radim, da li da te prijavim?" Božidar je otišao dalje, ali se zapravo sakrio iza česme. Sačekao je da moj muž izađe iz kotlarnice i pucao mu u grudi. Onda mu je prišao i ispalio mu metak u glavu.

Ovim rečima počinje svoju ispovest za Kurir Gorica Dačić (56), koja je pre godinu dana preživela krvavi pir svog svekra u selu Barič kod Golupca. Tog jutra Božidar Dačić (77), devizni penzioner iz Austrije, ubio je sina Miroslava (57), suprugu Radu (76) i šuraka Pavla Živkovića, nakon čega se ubio u porti seoske crkve. Krvavi zločin potresao je Srbiju i podsetio na tragedije u Jabukovcu, Velikoj Ivanči, Martonošu i Žitištu, u kojima je ubijeno 33 ljudi.

Godinama ih maltretirao

Iako teško ranjena, Gorica je uspela da se spase od pomahnitalog svekra.

- Kad je ubio Miroslava, počeo je da juri mene! Toliko sam bežala da nisam osetila da me je metak pogodio u grudi. Pala sam i pomislila da će me upucati u potiljak, ali sam se uspravila i nastavila da bežim. Drugi metak me je pogodio u lopaticu, a treći mi je završio u bradi. Nisam prestajala da trčim... Nekako sam stigla do kuće mog oca, koji me je stavio u kola i odvezao u bolnicu - priča Gorica Dačić.

Sahrana ubijenih

Ona kaže da je bila svesna da je ostala bez muža, ali da nije znala da su joj svekrva i brat ubijeni.

- U bolnici mi je druga pacijentkinja rekla da su svi sahranjeni, do tada se to krilo od mene - navodi naša sagovornica.

Prema njenim rečima, svekar je celu porodicu godinama psihički maltretirao.

- Pretio je da će nas sve pobiti. On je to govorio drugim ljudima pred prodavnicom, ali smo ga mi shvatali olako. Čak je i unuku rekao nakon smrti moje majke: "Sahranjivaćeš ti još." Bili smo prvi u selu, a on nas je sve upropastio - kaže nesrećna žena.

Spor zbog kuće

Ona ističe da je život s Božidarom Dačićem ličio na pakao.

Božidar Dačić foto: Fonet Darko Cvetanović

- Često bi nam isključivao struju ili bacao šaku soli u hranu koju smo spremali. Svekrvu bi zaključao u kuću i otišao u Beč na nedelju dana, pa je morala da iskače kroz prozor. Takođe, često joj je govorio da Miroslav nije njegov sin. Kada sam je pitala zašto ga ne prijavi, ona je govorila da se plaši. Veoma nas je mrzeo, sve naše stvari je izbacivao iz kuće, sve što smo mi kupovali je bacao, roditelji me zbog njega godinama nisu posećivali. Istina je da je pre ubistva bio na sudu, gde je tražio polovinu moje kuće - priča Gorica.

Na godišnjicu krvavog zločina, 24. aprila, Gorica je sa ćerkom otišla u crkvu u Klenju i održala parastos za svoje najmilije, ali i za svekra.

- Na grob mu ne idem, ali ide moja ćerka. Samo ona iz kuće, da mi unučići ne budu prokleti. Dovoljno nas je Božidar ionako prokleo - rekla je s tugom Gorica Dačić iz sela Barič.

Hronologija zločina

Božidar je prvo ubio sina Miroslava u dvorištu kuće i pokušao da ubije snaju Goricu

Onda je seo na bicikl i odvezao se do kuće šuraka Pavla, koga je ubio ispred praga

Potom je provalio u kuću rođaka, u koju se sakrila supruga Rada, i upucao je u krevetu

Potom je ušao u dvorište crkve i pucao sebi u glavu



Konac, vosak, katanac

Išao kod vračara u Jabukovac Nakon ubistva selom su kružile priče da je Božidar Dačić odlazio kod vračara u Jabukovac, u selo u kome je 2007. ubijeno devetoro ljudi.

- Čuli smo za to i verujemo da je tamo išao. Nakon sahrane smo našli u kući nešto o čemu se ne priča... Konce, maramice, vosak, katanac i ključ u jednoj kesi, i to u delu kuće u kom smo živeli Miroslav i ja - rekla nam je Gorica Dačić.





Teške posledice

Gorica dva puta operisana Gorica Dačić u januaru je operisana po drugi put. Zbog teških povreda koje je zadobila usled ranjavanja i danas trpi ozbiljne posledice.

- Metak koji mi je prošao kroz grudi presekao mi je debelo crevo pa sam nosila kesu. Pijem sedam lekova svakog jutra, odlazim na kontrole, a posećujem i psihologa. Zdravlje mi je zbog svega vrlo narušeno - kaže naša sagovornica.

Najmasovnija ubistva u Srbiji

13 osoba ubijeno u Velikoj Ivanči u aprilu 2013, ubica Ljubiša Bogdanović izvršio samoubistvo

9 osoba ubijeno u Jabukovcu 2007, dvoje ranjeno, ubica Nikola Radosavljević uhvaćen

6 osoba ubijeno u maju 2015. u Martonošu, jedna ranjena, ubica Rade Šefer ubijen

5 osoba ubijeno, 22 ranjeno u Žitištu u julu 2016, ubica Siniša Zlatić osuđen na 40 godina

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) LIKVIDACIJA UŽIVO: Ovako je izešetan Maradona!

Kurir

Autor: Kurir