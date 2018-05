ZATEKAO ĆERKU SA CIGAROM PA JE ŠUTIRAO PO GLAVI I TELU, A ONDA OŠIŠAO! Brutalno porodično nasilje u Beogradu

U okolini Beograda juče je uhapšen je M. Ž. (38), jer je brutalno, do krvi, pretukao svoju trinaestogodišnju ćerku i zatim je ošišao na kratko.

Ovom nasilniku određeno je policijsko zadržavanje od 48 sati, zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok je dete sklonjeno u sigurnu kuću za nezbrinutu decu u Beogradu.

Kako prenose beogradski medij, sve se dešavalo u sredu 16. maja uveče u porodičnoj kući u jednom selu kraj Beograda. Osumnjičeni je oko 21 čas ušao u sobu ćerke (13), koja se nalazi na spratu porodične kuće, i zatekao je da puši. U piksili su bili opušci cigareta. Besno ju je pozvao da siđe u sa njim u prizemlje kuće.

Čim su sišli počeo je da joj udara šamare dok dete nije palo na pod. Kada je devojčica pala, njen otac je odmah nastavio da je šutira nogom u glavu i po telu. Dete je počelo da krvari iz usta i nosa. Njenog oca to nije zaustavilo već je neko vreme nastavio da je šutira. Kada je prestao da je udara nogama, devojčica se zbog bolova teško popela uz stepenice do svoje sobe, gde se sklonila. Međutim, tu nije bio kraj maltretiranju. Otac ju je besno i preteći ponovo pozvao da siđe. Kada je preplašeno i krvavo dete sišlo, njen otac je uzeo mašinicu za šišanje i ošišao je na kratko.

Devojčica je juče otišla u školu na časove, jer je dobar đak, bez obzira na brutalno maltretiranje koje doživela veće pre toga. U šlKlu je došla sa vidnim oteklinama na licu i ošišana. To nije moglo da prođe neprimećeno. O svemu je odmah obaveštena dirktorka te osnovne škole, koja odmah prijavljuje slučaj lokalnoj policiji.

Dete je prvo odvedeno na lekarski pregled u lokalnu bolnicu, gde su lekari konstatovali da ima hematome po glavi i telu. Dete je zbog povreda na glavi i licu upućuno na dalje preglede, ali na sreću nije bilo unutrašnjih krvarenja.

Devojčica je dala izjavu dežurnom policajcu specijalizovanom za nasilje u porodici, gde je detaljno ispričala kako ju je otac tukao i maltretirao. Takođe je istovremeno angažovan i socijalni radnik. Na osnovu svih dosada prikupljenih podataka doneta je odluka da se dete skloni u prihvatilište za nezbrinutu decu u Beogradu. Otac je uhapšen zbog sumnje da počinio krivično delo nasilja u porodici i određeno mu je za sada policijsko zadržavanje. Njega će po isteku 48 sati saslušati nadležan tužilac koji može da traži i određivanje pritvora do 30 dana o čemu će odlučiti sudija za prethodni postupak.

Osumnjičeni je ranije osuđivan zbog krivičnih dela što će biti otežavajuća okolnost za njega.

Kazna do 10 godina zatvora

Krivični zakon propisuje da je ako je krivično delo nasilje u porodici učinjeno prema maloletnom licu da je kazna od 2 do 10 godina zatvora. Predviđena je i kazna u slučaju da okrivljeni prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud izrekao kazna za to je od novčane do zatvora od tri godine.

