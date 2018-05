SESTRA DARE BUBAMARE UHAPŠENA ZBOG DROGE Pevačica u šoku: Ne verujem, ona je divna, nemoguće da je DILER

Mislim da su to izmišljotine. Ona je divna devojka, ima malu bebu, to mora da je neka greška, kaže pevačica nakon hapšenja Jelene Vilotijević Lalušić i njenog supruga Mladena u akciji policije u Novom Sadu

Pevačica Dara Bubamara šokirala se kada je saznala da je njena rođaka Jelena Vilotijević Lalušić (27) uhapšena sa suprugom Mladenom Lalušićem (21) i još nekoliko osoba zbog sumnje da su se bavili uzgajanjem i preprodajom marihuane.



Pevačica je za Kurir izjavila da o privođenju svoje rođake ne zna ništa jer se trenutno nalazi u inostranstvu.

Dara u inostranstvu



- Ja sad prvi put za to čujem. Jelena mi je sestra od tetke i bila mi je na koncertu u Areni nedavno. Mislim da su to izmišljotine! Ona je divna devojka, ima malu bebu, to mora da je neka greška! Ja trenutno nisam u Srbiji, putujem iz Nemačke u Austriju - napisala je u poruci novinaru Kurira Dara Bubamara.

U pritvoru...Jelena Lalušić foto: Privatna Arhiva



Lalušićeva je, podsetimo, ćerka Kićuna Vilotijevića, koji je 1999. izrešetan u novosadskoj Ulici narodnog fronta ispred kafića "Kaskada", a bio je označen kao vođa crnogorskog kriminalnog klana u Novom Sadu. Njen brat Filip Vilotijević (28) ubijen je u novembru 2015. u sačekuši kod Aleksandrovih salaša na Paliću. Jelenin suprug Mladen jedan je od najperspektivnijih srpskih automobilista. Pre nekoliko meseci njih dvoje su dobili sina, a imaju i stariju ćerku od dve godine.

Pao sa ženom...Mladen Lalušić



Imali mrežu dilera



- Jelena i njen suprug terete se da su bili glavni organizatori grupe i imali svoju mrežu dilera, koja je za njih radila, to jest prodavala narkotike. Taksista koji je uhapšen kad i oni bio je glavni za prevoz narkotika. Oni su sve to tako dobro organizovali i isplanirali da niko nikada ne bi pomislio čime se muž i žena bave - rekao je za Kurir izvor iz istrage.



Dan pre nego što su pali Lalušići, prilikom pretresa jednog stana u Novom Sadu pronađeni su oprema za uzgajanje marihuane u veštačkim uslovima, lovačka puška i manja količina narkotika. Sutradan je novosadska policija na Iriškom vencu, prema odmaralištu Zmajevac, pronašla sakriveno u žbunju 16,2 kilograma marihuane, 4,5 kilograma ekstazija i 10 ručnih bombi M75.

