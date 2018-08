DETALJI UŽASA NA ZVEZDARI: Razvlačio je najlon, išao unazad, a onda se survao... Svedočenje kolege mladića kojem se BORE ZA ŽIVOT

BEOGRAD - Dvadesetogodišnji M. Đ., pao je oko 16.30 dok je izvodio radove na krovu četvorospratne stambene zgrade u izgradnji u Ljubljanskoj ulici na Zvezdari.

Mladić je zadobio povrede opasne po život i prebačen je u Urgentni centar, gde je posle reanimacije smešten na odeljenje intezivne nege i njegovo stanje je teško.

Kako smo na mestu događaja saznali od drugih radnika, nesreća se desila dok je M. Đ. zajedno sa ocem, takođe građevinskim radnikom, razvlačio najlon po krovu.

- Nas petorica smo bili na zgradi. Kolege koje su bile bliže njemu ispričali su mi da je on išao unazad držeči najlon u ruci i dok ga je zatezao nije dobro ocenio da je došao do kraja krova, pa je na ivici ploče izgubio ravnotežu i survao se na šut i šljunak pored zgrade. To je verovatno ublažilo udarac. Samo da preživi... - kaže za Kurir vidno potreseni mladićev kolega.

On dodaje da je mladi radnik student i da je na građevini povremeno radio kako bi zaradio dodatni novac za sebe.

- Dobar je dečko, student iz Vlasotinca. I stariji brat mu je radio na ovoj zgradi do pre nekoliko dana - ispričao je naš sagovornik.

Inače, radnici su posle nesreće pomogli ekipi Hitne pomoći razvalivši deo ograde kako bi lekari sa nosilima došli do relativno nepristupačnog dela gradilišta gde je M. Đ. pao. Teško povređeni mladić je potom izvučen i hitno prebačen na reanimaciju. Na lice mesta došla ja i policija, ali i inspektori rada koji su napravili zapisnik.

