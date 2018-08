22 SATA DNEVNO SMO ZAKLJUČANE, DA NEKO GLEDA SA STRANE MISLIO BI DA SMO U LUDNICI: Saru Vidak u Spužu posetio otac, kroz suze mu DO DETALJA opisala u kakvim uslovima je drže

- Sara se rasplakala kada nas je videla i prvo je rekla da ne može da izdrži, ali je posle tokom razgovora bila sve bolja i bolja. Pričali smo telefonom i držali ruke na staklu koje nas je razdvajalo. Srce mi se cepalo tokom posete koja je trajala pola sata.



Ovim rečima počinje priču Aleksandar Vidak, otac Sare Vidak (20), studentkinje iz Beograda koja je već osam dana u zatvoru u Spužu posle lažnih optužbi da je prošle nedelje napala sudiju Jelenu Stanišić u Prekršajnom sudu u Kotoru. Odmah posle ovog incidenta državni organi Crne Gore javno su osudili Saru Vidak i, kršeći pretpostavku nevinosti i druga prava ove nevine devojke, poslali je u zatvor tretirajući je kao okorelog kriminalca.



Aleksandar je doputovao iz Turske kako bi posetio svoju ćerku, a Saru je juče obišla i tetka.

Tri cimerke

- Sara mi je rekla da su dve cimerke sa kojima je bila u ćeliji dobre i da se lepo slažu, a da su im doveli i treću devojku - kaže Aleksandar Vidak.



On ističe da je ona tokom posete često plakala, najviše kada se pomene baka.



- Svaki put kad se baka Mira, Oliverina mama, pomene, Sara se rasplače. Isto je i sa pominjanjem njenog mlađeg brata jer oni, iako nisu često zajedno, veoma su vezani. On je, nažalost, bio svedok, pred njim je i uhapšena, pa će biti ispitan u posebnim uslovima - priča naš sagovornik.

Predsednik Vučić Srbija čini sve što je u našoj moći

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da država Srbija čini koliko može u slučaju pritvora državljanke Srbije Sare Vidak u Crnoj Gori. On je novinarima na aerodromu u Batajnici rekao da je razgovarao s tim u vezi sa ministarkom pravde Nelom Kuburović.

- Ono što mi kao Srbija možemo da uradimo, činimo. Koliko možemo kao država mi činimo, i to treba da znaju i njeni roditelji - poručio je Vučić.

Aleksandar naglašava da je Sara pokušala da im u polusatnoj poseti prepriča kako joj prolaze dani u spuškom kazamatu.



- Dvadeset dva sata je zaključana, a imaju dve šetnje od po sat vremena, ali ne izlaze uvek na jednu jer je velika vrućina. Šetnja se odvija u dvorištancetu, a ona kaže da misli da kad bi neko gledao sa strane, pomislio bi da su u ludnici kako se gegaju. Dve devojke koje su sa njom od početka su fine, rekla je da se i sa drugaricama u spoljnom svetu posvađa, ali ovima nema šta da zameri i da su se lepo uklopile - objašnjava Vidak.

Stroga pravila

Kako kaže, Sari su preneli da napolju ima veliku podršku i podsetili je da ima pravo da se brani ćutanjem.



- U zatvoru su im knjige dozvoljene, ali ne i novine kako se ne bi informisali. Sara je naručila dve sveske i olovke, jednu će dati nekoj devojci, a druga je za nju, verovatno će zapisivati nešto. Tetka joj je donela magazine i hranu, spremljenu po njihovim pravilima, uspeli smo da unesemo. Pravila su veoma stroga, ali su svi bili ljubazni i predusretljivi prema nama - priča Vidak.

Sarina mama Hoće da piše dnevnik Olivera Kovačević Vidak kaže za Kurir da joj je malo lakše posle posete supruga Sari.

- Sara je rekla tati da se brine za fakultet i da joj najviše nedostaje brat, pa se rasplakala - kaže Olivera Kovačević Vidak.

- Moj muž kaže da su uslovi loši. U šoku je, nije ni znao šta da je pita, sve deluje surovo. Ona je rekla da je hrana loša, ali da mogu da poruče jednom nedeljno šta žele da im kupe u marketu. Sa cimerkama se lepo slaže. Rekla je da čak smišljaju igrice kako bi prekratile vreme i da mnogo čita. Tražila je svesku i olovku, pretpostavljam da želi da piše dnevnik - priča Sarina mama.

Ona se osvrnula i na brojne poruke podrške koje je Sara dobila od srpske javnosti, ali i crnogorskog naroda.

- Sara jeste vaspitana da pomaže, jer sam i ja takva. Mislim da nam se sada sve to vraća jer nisam nikome odmogla niti ostavila bilo šta nedovršeno. Ona tako radi i živi, a naročito je slaba na starije ljude - dodala je Sarina mama.

Aleksandar ističe da se njegovo dete našlo u nadrealnoj situaciji.



- Verujem da je emotivno teško, u početku razgovora je delovalo kao da moli da je izvučemo, ali smo je ohrabrili, rekli joj da izdrži. Verujem da njoj 24 sata u zatvoru prolaze sporije nego na slobodi. Ona je u nadrealnom svetu, koji ne može da shvati, ali mora da ga preživi - rekao je Sarin tata.

Predali zahtev o jemstvu

Advokat Srđan Lješković, koji zastupa Saru Vidak, kaže da su predali zahtev o jemstvu i da očekuju odgovor.



- Sara će se naći na slobodi odmah po donošenju rešenja ako bude pozitivno i, naravno, po uplati iznosa ukoliko pristanu na 10.000 evra. Pasoši su već u tužilaštvu i po predaji lične karte to bi moglo da se dogodi. Rešenje se putem faksa šalje u ZIKS i odmah nakon prijema bila bi puštena. Očekujemo da se to, ako se dogodi, dogodi do petka - rekao nam je Lješković i još jednom ponovio:



- Da li u Crnoj Gori postoji nezavisni sudija koji će nakon ovakvih izjava Sudskog saveta, ministra pravde i predsednice Vrhovnog suda, nakon sagledavanja svih činjenica i dokaza smeti da donese oslobađajuću presudu

za nju?

Našalio se s ćerkom Pitao je za tetovaže Aleksandar Vidak kaže da je pokušavao da se sa ćerkom malo šali kako bi ona bolje podnela boravak u pritvoru.

- Rekao sam joj: "Saro, je l' se sećaš kad si bila mala kako si ubedila dedu da te ne vodi u vrtić i plakala: "Dedice, ne daj me"? Eto, vidiš, deda te nije dao, ali izgleda da te taj vrtić stigao." Pitao sam je i gde su joj tetovaže iz spuškog zatvora - objasnio nam je Vidak kako se trudio da oraspoloži ćerku.

Teško sve podnosi Verenik zbunjen i uplašen Olivera Vidak kaže da Sarin verenik Stevan teško podnosi celu situaciju i da je veoma tužan.

- On je zbunjen i uplašen. Njih dvoje su deca u suštini, pa njemu je i taj Prekršajni sud bio stresan, sa takvim stvarima se nisu susreli nikad u životu. Oni i ne izlaze, niti luduju, prosto su deca - kazala nam je Sarina mama.

Reakcije

Doktor iz Crne Gore

Apelujem da je puste

Doktor primarijus Ivan Đurišić iz Crne Gore javio se redakciji Kurira kako bi dao podršku Sari Vidak i njenoj porodici.

- Da li vi u Srbiji znate kakav je status Srba u Crnoj Gori? Ogledalo odnosa je stavljanje male Sare u spuški kazamat. Kao lekar i humanista apelujem na vlast u Crnoj Gori da pokaže da je Holokaust davna prošlost. Ovo je sramota, dajem punu podršku Sari - rekao je doktor Đurišić.

Prijatelj iz San Franciska

Ponudio sam kauciju za Saru

Prijatelj Sarinog dede Dušana Vidaka, Aleksandar Lunginović, javio se iz San Franciska kako bi podržao studentkinju.

- Juče sam video vaš članak o Sari i odmah sam kontaktirao s crnogorskom ambasadom u Vašingtonu i ponudio im kauciju za Sarin izlazak iz pritvora. Ambasada nije imala pojma o čemu se radi, ali su bili izuzetno ljubazni i rekli da će odmah kontaktirati s Podgoricom i MUP i omogućiti mi da položim kauciju. Hvala vam na tako brzoj i impresivnoj reakciji. Nadam se da će ova drama imati srećan epilog - poručio je Lunginović.

(Kurir.rs/Danijela Jovanović/Foto:Facebook)

