HIT PRIČA IZ ZAJEČARA! STARAC (82) ZAVRŠIO U ZATVORU JER JE ŽENU OPTUŽIO DA JE NEVERNA: Deda izudarao suprugu, pa ga ona i ćerka pretukle

Starac (84) iz sela Salaš kod Zaječara završio je u zatvoru zbog toga što je pretukao svoju suprugu (82), jer je bio ubeđen da ga ona vara s komšijom.

Kako saznajemo, supružnici su se kobnog dana posvađali u svojoj kući, kada je deka napao baku iz ljubomore.



Ljubomora

- Deka je bio mnogo ljubomoran. Utuvio je sebi u glavu da mu se supruga švaleriše s komšijom, koji je takođe njihovih godina. Zbog toga su se skoro svakog dana svađali, a prekjuče je svađa kulminirala, pa je starac počeo i da tuče ženu - kaže naš izvor i dodaje da je baka odmah uzvratila suprugu udarac.

- Žena je u pomoć pozvala i njihovu ćerku, koja živi u istoj kući, pa su obe počele da ga tuku. Kada su ga pretukle, baka je pozvala policiju i sve im ispričala - prepričava naš sagovornik dramu.

Policajac, koji je inače jedini u selu Salaš, odmah je došao u kuću supružnika i priveo starca u policijsku stanicu. Dekica je priznao da je napao i tukao suprugu.

- Nisam više mogao da gledam njihovo ljubavisanje. Od muke sam smršao 20 kilograma. Imao sam 70, a sad imam 50 kila. Vidite koliko sam propao! Morao sam da je istučem i da prekinem tu vezu koja me je uništavala. Nisam računao na to da će mi žena uzvratiti, a kamoli na to da će me i rođena ćerka istući - navodno je rekao starac nakon hapšenja.

Kazna

Kako saznajemo, uhapšenom starcu određena kazna od deset dana zatvora.

- U zatvor nisu hteli da ga prime jer je i sam zadobio povrede u obračunu sa ćerkom i suprugom. Za ulazak u zatvor bilo mu je neophodno lekarsko uverenje, koje nije imao, pa je policajac koji ga je uhapsio morao da ga odvede najpre u bolnicu - kaže naš sagovornik.

Pregledan

KONSTATOVALI OGREBOTINE I MODRICE Lekari bolnice u Zaječaru, koji su primili deku nasilnika, pregledali su ga kompletno kako bi utvrdili da li su mu ćerka i supruga nanele neke ozbiljnije povrede. Međutim, lekari su konstatovali samo modrice i ogrebotine, pa je uz lekarsko uverenje upućen u zatvor na izdržavanje kazne.

Kurir.rs/S. A. B. Foto: Stock

Kurir

Autor: Kurir