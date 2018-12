TROJE PUTNIKA U TEŠKOM STANJU, 400 LJUDI U NIŠU DALO KRV: U Zavodu za transfuziju krvi gužva, na apel su se odazvali dugogodišnji davaoci ali i mnogo mladih ljudi!

U Nišu je danas Dan žalosti posle nesreće koja se dogodila u petak na pružnom prelazu u Donjem Međurovu, troje putnika i dalje je u teškom stanju, a više od 400 Nišlija dobrovoljno je dalo krv.

Teško povređeni pacijenti iz autobusa koji je juče prepolovljen na pružnom prelazu polako se oporavljaju, a oni najteže, kako navode lekari niškog klinickog centra, su neznatno bolje, navodi RTS.

"Stanje pacijenata najteže povređenih je u jednom diskretnom poboljšanju, što ne znači i definitivno da se radi o dobrom stanju. Što se tiče trećeg, on je reintervenisan operisan u toku večeri i njegovo stanje je sada stabilno. Ostali pacijenti su noć proveli relativno mirno", navodi doktor Hadži Bojan Marjanović iz Urgentnog centra Klinickog centra u Nišu.

U Zavodu za transfuziju krvi od jutros je gužva, a na apel su se odazvali dugogodišnji davaoci ali i mnogo mladih ljudi.

"Za obradu krvi od ovog trenutka kad ovi ljudi završe sa davanjem krvi, potrebno je šest do sedam sati. Složicete se da je to jako dug period za onog koji je povređen ili akutno bolestan da sačeka tih šest do sedam sati, tako da još jednom izražavam zahvalnost", ističe doktor Predrag Đordevic iz Zavoda za transfuziju u Nišu.

Veliki broj mladih došlo je da da krv kako bi makar na taj način pomogli unesrećenima.

Jučerašnji dan bio je jedan od najtežih za niško zdravstvo, kažu u Kliničkom centru.

Grad Niš je saopštio da će porodicama nastradalih i povređenih pružiti svu neophodnu pomoć.

