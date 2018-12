REČI KOJE TERAJU SUZE NA OČI! POTRESNA ISPOVEST OCA UBIJENOG JAGODINSKOG ADVOKATA: Ni posle godinu dana ne možemo da dođemo sebi! Čekam da se moj anđeo pojavi na vratima i kaže Tata, vodim te na piće! TUGA

Nakon više od godinu dana od ubistva mladog jagodinskog advokata Nemanje Stojanovića, otac Milovan u potresnoj ispovesti priča kako rane zbog gubitka sina nikako da zacele.

"Supruga Tanja, ćerka Anđelija i ja osećamo se izuzetno teško. Svakodnevno odlazimo na Nemanjin grob, plačemo, kukamo... Pokušavamo da ostanemo normalni, ako je to moguće. Nije tačno što kažu da vreme leči sve, jer vremenom je sve teže i teže", priča Milovan Stojanović, takođe advokat,

Kako kaže, njegov sin je bio anđeo koji je nastradao bez ikakvog razloga, motiva i osnova.

- Svakodnevno očekujem da mi se Nemanja pojavi na vratima kancelarije, onako veseo, nasmejan i dostojanstven, da mi kaže: "Tata vodim te na piće, dobio sam spor."

Milovan dodaje da je nedavno od patrijarha Irineja dobio pismo.

Ubijeni Nemanja Stojanović

"Napisao mi je da saoseća u bolu za mojim sinom, da će doći na Nemanjin grob i da je njegova želja bila da na godišnjicu od tragične smrti moga sina dođe u Jagodinu, ali da je morao da ode na nekoliko dana u Bosnu i Hercegovinu", kaže on.

Plaketa za mladog advokata

Kako objašnjava otac ubijenog mladića, Advokatska komora Kragujevca posthumno je dodelila njegovom sinu plaketu kao jednom od najperspektivnijih mladih advokata Srbije.

"Komora je mom sinu postavila i spomen-ploču na zidu kancelarije gde je radio, a to će uraditi i AK Srbije, a to žele i advokati iz Makedonije. Takođe, Advokatske komore su tražile od MUP i tužilaštva da se slučaj ubistva mog sina što pre reši i procesuira", naglašava on.

Podsetimo, Nemanja Stojanović ubijen je iz vatrenog oružja u ranim jutarnjim časovima 13. septembra 2017. godine, u ulici Braće Dirak ispred ulaza u zgradu u kojoj je živeo.

