SASLUŠAN UBICA BESKUĆNIKA: Nisam hteo da ubijem druga!

Tarzan Lazarević (51) koji se sumnjiči da je u četvrtak popodne u prostorijama napuštene ciglane u Ulici Bože Dimitrijevića ubio svog prijatelja Živoslava Živojinovića, saslušan je pred požarevačkim Višim tužilaštvom, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana.



Podsetimo, poznanici koji su prethodnog dana pili ispred prodavnice, u nekom momentu su se posvađali, a kada je Živojinović krenuo ka baraci u kojoj živi, Lazarević je pošao za njim i ubio ga metalnom štanglom.

- Jesam se posvađao i potukao sa Živoslavom, ali nisam imao nameru da ga ubijem! Tog dana su se naši sinovi nešto svađali, pa me je to iznerviralo i zato je došlo do sukoba među nama - navodno je ispričao Lazarević pred tužilaštvom.

mesto zločina foto: Regionalni internet portal EBraničevo

Zamenik višeg javnog tužioca nakon toga je zatražio određivanje jednomesečnog pritvora za Lazarevića.



- Pritvor je predložen zbog uticaja na svedoke, ali i zbog toga što je reč o delu za koje je zaprećena kazna veća od 10 godina, kao i uznemirenja javnosti. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor - naveo je naš izvor iz istrage.

Kako nezvanično saznajemo, telo nesrećnog Živojinovića nalazi se na obdukciji.

- Policija i lekari koji su došli u baraku po prijavi slučajnog prolaznika zatekli su jeziv prizor. Lazarević je prijatelja udarao metalnom štanglom sve dok mu maltene nije polomio glavu na dva dela. Zidovi prostorije u kojoj je pokojnik boravio bili su u potpunosti isprskani krvlju - dodao je sagovornik Kurira.



(Kurir.rs/ J.I.)

