LAŽNO PRIJAVIO BOMBU DA BI IZBEGAO SUĐENJE: Uhapšen B.D. (48), tužilaštvo traži 6 meseci zatvora!

Policija u Boru otkrila je ko je 28. februara ove godine telefonom javio

da je u zgradi Osnovnog suda u Boru postavljena bomba.

Radi se o meštaninu B.D.(48) koji je tog dana imao suđenje, a da bog a izbegao, dosetio se I javio da je postavljena bomba.

- B.D. je trebao da se pojavi kao okrivljeni u parničnom postupku .Da bi

to izbegao, on je telefonom javio da je u Osnovnom sudu postavljena

bomba. Znao je da će doći do evakuacije I da suđenje neće moći da mu

se održi – saznajemo od nadležnih.

Zgrada Osnovog suda u Boru, ali i deo prostorija Gradske uprave je tada

odmah ispražnjena, nakon čega je obavljena temeljna provera, posle

koje je ustanovljeno da je dojava bila lažna.

-Čim smo došli do saznanja da je B.D. lažno prijavio da je postavljena

bomba, priveden je i nakon razgovora je protiv njega podnet optužni

predlog zbog izazivanja panike i nereda – kažu nadležni.

Osnovno tužilaštvo u Boru je zatražilo da se B.D. izrekne kazna od pola

godine zatvora. Uz to mu ostaje i privatna parnica, kojoj će, svakako,

morati da prisustvuje.

