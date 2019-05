KO JE BIZNISMEN - TROSTRUKI UBICA SA VIDIKOVCA: Branko Sekulović ubio tri muškarca zbog zelenaškog duga. Osuđen na 35 godina zatvora, majke ubijenih kažu - malo je!

Biznismen Branko Sekulović, vlasnik kompanije "S kompani", osuđen je juče u Višem sudu u Beogradu na 35 godina zatvora, zbog trostrukog ubistva koje je 2007. godine počinio u prostorijama svoje firme na Vidikovcu.

Stravičan zločin dogodio se 28. septembra 2007., kada je Sekulović iz pištolja,

koji nikada nije pronađen, ubio Vladimira Samardžića Globusa (29), Dušana Pejovića (24) i Darka Živanovića (22).

foto: Stefan Jokić

- Sudsko veće smatra da kazna od 35 godina ispunjava svrhu kažnjavanja. Veće principijelno ne izriče kaznu od maksimalnih 40 godina, jer uvek postoje i gora krivična dela - naveo je u obrazloženju presude sudija Bojan Mišić, navodeći da je za Sekulovića koji ima 57 godina, to praktično doživotna kazna.

Inače, posle zločina u "S kompaniju" Sekulović je pobegao iz Srbije i punih devet godina se skrivao. U prvom pojavljivanju pred sudom, negirao je navode optužnice tvrdeći da nije ubio trojicu muškaraca. Kako je rekao to je učionio "Crnogorac čije ime ne sme da izgovori".

U publici su juče sedeli i članovi porodica ubijenih, presudu su saslušali mirno, bez reakcija.

- I sami znate, malo je - rekla je posle presude kratko majka pokojnog Pejovića.

"Ubio ih nepoznati Crnogorac"

Sekulović je na početku suđenja pred Višim sudom u Beogradu u junu prošle godine izjavio da nije kriv i da je trojicu muškaraca pre 11 godina ubio izvesni Crnogorac čije ime ne sme da izgovori.



- Plašim se i za svoju bezbednost i za bezbednost porodice - rekao je on juče na početku svog izlaganja, tokom kog je objasnio da je bio suvlasnik firme "S kompani", koja se bavila izgradnjom stanova, i da je kad je zapao u finansijske probleme, bio prinuđen da od pokojnih, ali i pomenutog Crnogorca, za koga je rekao da već ima jedno ubistvo iza sebe, pozajmljuje novac na kamatu. Kako je izjavio, kamate su stalno rasle i stalno je bio dužan, i ubijenima i misterioznom čoveku.

Ilustracija foto: Zorana Jevtić

Te večeri navodno je bio u kancelariji sa Crnogorcem kad su došla trojica pokojnih. Navodno, neimenovani Crnogorac sakrio se u drugu kancelariju da čuje šta će da pričaju o njemu, i kad je čuo da ga psuju i vređaju, izašao je i ubio ih.



- Crnogorac je ušao iz druge kancelarije. Pucao je u njih. Zalegao sam na trosed u pravcu stola. Uhvatio me za vrat i stavio mi pištolj na glavu: "Sve sam ih pobio. Šta ću s tobom? Duguješ mi novac..." Molio sam ga, rekao mu da imam decu. Odvukao me je u kola i na putu ka Žarkovu me izbacio napolje. Zapretio je da moram da odem iz zemlje i da će znati ako se vratim - ispričao je u svoju odbranu Branko Sekulović, koji je punih devet godina bio u bekstvu.

(Kurir.rs/J. S.)

