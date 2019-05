PARE OD SOCIJALNE POMOĆI ULAGAO U DROGU: Diler iz Srbije uhapšen u SAD !

Goran Ivić (38), poreklom iz Srbije, uhapšen je u gradu Milvokiju u Sjedinjenim Američkim Državama zbog sumnje da je duže vreme preprodavao narkotike.

Kako su preneli američki mediji, Iviću su lisice stavljene u petak u njegovoj kući u predgrađu Milvokija.



Našli i opremu

- Nakon što su agenti iz jedinice za kontrolu droge izvršili pretres kuće, pronašli su 8,3 kilograma marihuane, digitalnu vagu, kesice za pakovanje, kao i drugi pribor za pripremanje i pakovanje droge za dalju prodaju. Srbin je nesumnjivo duže vreme preprodavao narkotike - preneli su mediji i dodali da je ulična vrednost zaplenjene marihuane procenjena na 40.000 dolara.

Američki mediji preneli su i da je uhapšeni Goran Ivić odranije poznat tamošnjoj policiji, upravo zbog trgovine narkoticima.

- Ivić ima policijski dosije i ranije je hapšen zbog droge. Ne samo da je bio hapšen već je i osuđivan, i to u Nju Hempširu, gde je ranije živeo. Međutim, očigledno je da boravak u zatvoru na njega nije pozitivno uticao, već je po izlasku nastavio sa starim "biznisom" - pišu mediji iz SAD.

Šerif Kristofer Šmaling rekao je medijima da je kod uhapšenog kriminalca pronađena i kartica za socijalnu pomoć, što je kod nadležnih izazvalo ljutnju i bes.



- Sve bi trebalo da nas uznemiri činjenica da je Goran Ivić, osuđivani kriminalac, korisnik socijalne pomoći! Prodavao je našim građanima drogu vrednu na hiljade dolara, a naša zajednica i naši poreski obveznici su ga godinama finansijski podržavali i hranili - rekao je šerif.

Vlasti besne

Prema rečima izvora američkih medija, vlasti Milvokija su veoma besne na Srbina.

- On je novac od socijalne pomoći ulagao u kupovinu i dalju prodaju narkotika. To je sramno ponašanje - prenose mediji.

Kako su objasnili izvori tamošnjih medija, Goran Ivić je posle hapšenja predat tužiocu.

- On ima pravo da plati kauciju u iznosu od 60.500 dolara i da se brani sa slobode. Međutim, ukoliko ne bude imao novca za kauciju, ostaje u pritvoru do okončanja sudskog postupka - preneli su mediji.

Brojke

- 4,3 kg marihuane nađene kod Ivića

- 40.000 dolara vredna je droga

- 60.500 dolara je iznos kaucije za Gorana



