VRAČ KOD KOGA JE UBICA IZ PANČEVA IŠAO PO POMOĆ: Bio je opsednut ženom i crnom magijom! Govorio je da mnogo voli Desanku i da ne može bez nje da živi!

Da je Petar Mošić (64), zvani Tamanga, koji je u petak ubio bivšu suprugu Desanku (60) u Pančevu, bio opsednut njome i da je verovao da je pod uticajem crne magije, za Kurir je potvrdio i "vrač" N. P., kod koga je Mošić odlazio po pomoć.



N. P. kaže da Petra poznaje odmalena jer se njegov otac godinama druži s njim, ali da on nije nikakav vrač, niti veštac, već da se bavi bioenergijom.

Dolazio je da ga lečim

- Tačno je da je Petar dolazio kod mene, ali ne da mu pravim ili skidam crnu magiju, već da ga lečim. On je srčani bolesnik, ima ugrađena tri-četiri stenta i ima dijabetes. Žalio se na bolove u grudima. Ne znam koliko sam mu pomogao vezano za zdravlje, više sam bio njegov psihijatar - kaže N. P. i nastavlja:



- Žalio mi se da je pod uticajem magije i tražio da mu to uklonim, ali ja to ne znam, niti me to interesuje. Dešavalo se da po dva-tri sata priča o svojim problemima. Saslušam ga i tu se cela priča završavala.



On kaže i da mu je Petar pričao da nalazi čudne predmete po kući - nekakve dlake i slamu, umotane u vosak, za koje je verovao da mu neko namerno podmeće.



- Nalazio je smotuljke. Verovao je da je to nešto vezno za crnu magiju i da ga je zbog toga žena ostavila. Pričao mi je da mnogo voli Desanku, da ne može da živi bez nje i da želi da mu se vrati - kaže N. P.

Tražio je i u sigurnoj kući

Prema njegovim rečima, Petar je bio opsednut Desankom, koja ga je pre nekoliko meseci napustila, i saznao je da se sklonila u sigurnu kuću.



- Rekao mi je da je bio u sigurnoj kući. Kazao je: "Zamisli, bio sam tamo samo da vidim kako joj je, da je pozdravim, ali su me snimile kamere i nastao je opšti haos. Ništa nisam hteo da uradim, samo sam želeo da proverim da li je dobro". Tačno je i da je svima pričao kako će ubiti nju, pa sebe. Smirivao sam ga koliko sam mogao - objašnjava N. P. i dodaje:



- Poslednji put sam ga video nedelju dana pre zločina, tada mi nije pričao o Desankinom izlasku iz sigurne kuće, niti o tome šta planira, ali, kao i uvek, pomenuo je da mu nema života bez nje.



Izmasakrirao je

Podsetimo, Mošić je bivšu suprugu u petak sačekao na autobuskoj stanici u centru Pančeva, jer je znao da tog dana izlazi iz sigurne kuće. Desanka je na stanici bila sa unukom kada joj je on prišao i napao je nožem. Pokušala je da pobegne, ali ju je sustigao i izmasakrirao naočigled mnogobrojnih prolaznika. Mošića su savladali radnici na autobuskoj stanici i on je ubrzo uhapšen, a ubistvo su snimile sigurnosne kamere.



Rođaci Mošića

Viskom čistio kuću od zlih sila

Rođaci uhapšenog Mošića kažu da su videli da je Petar pre izvesnog vremena u svoju kuću dovodio nekog čoveka da mu očisti kuću od zlih sila.

- Taj čovek je doneo neki visak i njime je obišao čitavu kuću. Koliko znamo, tim ritualom je trebalo da otera crnu magiju i razbije čini jer je Petar verovao da je zamađijan - kaže rođak.





- Petar i Desanka bili su u braku 42 godine

- Desanka je više puta prijavljivala muža za psihičko i fizičko nasilje

- Petar je nekoliko godina proveo u zatvoru zbog krađa

- U februaru se se Desanka i Petar razveli, a on je počeo da je proganja

- Desanka se zbog toga sklonila u sigurnu kuću, ali je Petar ni tamo nije ostavljao na miru

- Kobnog dana, Desanka je izašla iz sigurne kuće i Petar ju je presreo na stanici i ubio je

