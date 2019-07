DETALJI SMRTI SRPKINJE NA SICILIJI: Nastavnica iz Loznice preminula uoči povratka kući! Kupačima neshvatljivo kako je nastradala

Žena iz Srbije, koja je bila na odmoru u sicilijanskom letovalištu Ćefalu, umrla je na plaži u nedelju pod nepoznatim okolnostima.

Reč je o penzionisanoj nastavnici iz Loznice, koja je u letovalište došla 11. jula.

"Za sve nas je neshvatljivo kako je nastradala. More je plitko u tom delu. Potrebno je da pređete nekoliko stotina metara da uđete u vodu do pojasa. Tog dana je pritom bila oseka, umerena vrućina i vrlo prijatan vetrić. Plaža puna, prosto nemoguće da ne primetite da se neko davi. Plus, na svakih 500 metara spasioci. Obezbeđenje plaže je zaista izuzetno", priča očevidac.

"Njeno telo je more izbacilo na samom kraju plaže, jedinoj tački koja je nepristupačna za kupače zbog ogromnog stenja i kamenja. Hitna pomoć i policija su stigli u roku od nekoliko minuta. Lekari su učinili da je reanimiraju, ali bez uspeha. Šta se dogodilo, zaista je misterija. Njene stvari su ostale na ležaljci na plaži koja pripada hotelu, a iz mora je izvučena dobrih 700 metara dalje", dodaje izvor.

"Žene sa kojima je bila na izletu kažu da se pre dva meseca penzionisala. Dodala bih, ta tura je na letovanju u Ćefalu bila od 11. do 21. jula. Ona se utopila veče uoči povratka sa letovanja", ispričao je očevidac ovog nemilog događaja.

(Kurir.rs/Telegraf/ FOTO: Printscreen Youtube/ Buon Appetito con Flo)

Kurir