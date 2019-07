KOMŠIJE ISPRIČALE STRAVIČNE DETALJE TEŠKE NESREĆE KOD ŠAPCA: Čuli smo tup udarac i odmah istrčali napolje! Prizor je bio JEZIV, tela nastradalih su bila svuda! Preživela devojka dozivala je JEDNO IME (UZNEMIRUJUĆI FOTO)

U teškoj saobraćajnoj kod Šapca u selu Tabanović jutros oko pola pet su poginule su četiri osobe, jedna je povređena, a komšije je probudio tup udarac i varničenje na betonskom stubu u koji je auto na kraju udario.

"Mene je brat probudi, jer je on prvi to čuo. Ja sam izvadio akumulator da se automobile ne zapali. Leševi su bili na sve strane, odavde pa dvadeset metara tamo, to je bilo sve rasuto. Jedna devojka je ležala tamo, jedna ovde. Dvoje mrtvih je bilo u auto jedino je devojka koja je vozila bila živa. Međutim, ona je u šoku, ne zna gde se nalazi. To su deca od 18 do 20 godina. Užas!", kaže Milan Ilić koje je među prvima pokušao da pomogne.

Kako Kurir saznaje, do nesreće je došlo kada je automobil "ford fijesta" šabačkih registarskih oznaka sleteo s puta i udario u stub javne rasvete, a u smrskanom automobilu bilo je petoro mladih od 18 do 20 godina. Četvoro njih u automobilo je bilo iz Mačvanskog Pričinovića, dok je jedna drugarica iz Šapca.

Na mestu nesreće život su izgubile tri devojke i jedan mladić, dok je dvadesetogodišnja devojka koja je upravljala vozilom povređena i prevezena je u šabačku bolnicu.

"Ja sam od siline udarca pala sa kreveta, a kasnije, kad sam čula šta se desilo, nisam smela da izađem napolje. Snaja i sin su pokušali da pomognu. Ova devojka što je preživela, sedela je ovde. Ja sam joj iznela čašu vode, a ona mi kaže da odem da pogledam da li je Sara živa. Ja joj kažem da ne smem od straha", priča Dragica Ilić ispred čije kuće se dogodila nesreća.

"Katastrofa! Tamo je bila devojka, ovde jedna ruka. Tamo u kolima dvoje mrtvih, šta da kažem..", priča Milan Nikolić.

Jedina preživela devojka, čija sestra je poginula u nesreći, u stabilnom je stanju.

Prema nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je uzrok nesreće nepilagođena brzina, a mladi su se najverovatnije vraćali iz noćnog provoda.

