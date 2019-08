HAOS U ZEMUNSKOJ BOLNICI, BAKU MILICU (72) BRUTALNO PRETUKLA DRUGA PACIJENTKINJA: Udrala je nemilosrdno štapom po glavi, ostali iz bolesničke sobe dozivali medicinske sestre, ali niko nije došao

Milica A. (72) zadobila je teške telesne povrede na odeljenju gerijatrije Zemunske bolnice kada ju je brutalno štapom pretukla druga pacijentkinja.

Prema informacijama koje posedujemo, jezivi napad dogodio se u utorak oko podneva u bolničkoj sobi Zemunske bolnice. Milica A. bila je smeštena na bolničko lečenje zbog upale pluća u petak, nakon što su je prošlog petka u ovu bolnicu prebacili iz Slankamena.

Prema rečima njene snaje Marije, u utorak su ona i Miličin sin otišli na razogovor kod doktora u Zemunsku bolnicu kako bi dobili detaljnije informacije o njenom zdrastvenom stanju kada ih je zatekla stravična scena.

- Pri izlasku od doktora krenula sam da vidim svekrvu makar sa vrata. Dođem do sobe, imam šta da vidim. Moja svekrva, žena koja je nepokretna, leži nepomično, dok je štapom neka pomahnitala žena udara po glavi. Tukla ju je kao da gasi neki požar, vikala je, a mojoj svekrvi je od batina išla krv iz usta, nosa i oka - u šoku nam priča Marija.

Prema njenim rečima, u blizini su bili samo drugi pacijenti. Sestara nije bilo.

- Tek kada sam dreknula onda su se sve sjatile. Pravdale se da su tu bile pre pet minuta. Druge pacijentkinje koje su delile sa njima sobu ispričale su kako su dozivale pomoć, ali se niko nije odazivao. Kako neko nije mogao da čuje šta se dešava, to nije zgrada na šest spratova, to je prizemna zgrada gde je soba do sobe. Sve je tu, sve se čuje - priča naša sagovornica.

U šoku i neverici zbog svega što se dogodilo, ona se pita: ko je drugoj starici dozvolio da unese štap u bolnicu?

- Njoj je navodno ćerka donela štap jer su joj tako sestre rekle. Međutim, ona je tim štapom pokušala da napadne sestru koja je htela da je zaustavi kada je pretukla moju svekrvu - objašnjava naša sagovornica i dodaje da su odmah alarmirali policiju koja je uzela izjave.

- Moja svekrva je prevezena u Zemunsku bolnicu gde su joj do 20 sati proveravali zdravstveno stanje. Tada su rekli da će je vratiti na geritariju i da neće biti posledica zbog prebačaja. Međutim, na putu ka tamo, u hodniku bolnice, ona je dobila prvi put u životu epi napad. Na kraju su je prebacili na intenzivnu negu pulmologije - objašnjava ona.

Direktor Zemunske bolnice dr Dragoš Stojanović potvrdio je da je do incidenta zaista došlo, kao i da su preduzete sve neophodne mere za rešavanje nastalog problema.

- Tačno je da se desio napad na pacijentkinju naše bolnice. Nažalost, pacijentkinja čija je bolest psihološke prirode napala je stariju gospođu koja je ležala u krevetu do nje. Dok je osoblje bolnice stiglo, pacijentkinja je već zadobila povrede po glavi - kaže dr Stojanović.

U bolnicu je odmah pozvana policija i biće sproveden stručni nadzor.

- Povređenu pacijentkinju smo odmah smestili na intenzivnu negu, ali je već danas ona skinuta sa kiseonika i može da bude vraćena na odeljenje, jer nije zadobila životno ugrožavajuće povrede. Takođe, preduzete su sve mere da se pacijentkinja koja ju je napala bude prebačena u odgovarajuću ustanovu. Neizmerno nam je žao što je do incidenta došlo, ali to se moglo desiti bilo gde, a nama su svi pacijenti jednaki i dužni smo da zbrinemo i lečimo svakog od njih - zaključio je dr Dragoš Stojanović.

