SULUDE TVRDNJE VESNE RIVAS: Ubica Jelene Marjanović je mrtav!

Vesna Rivas, pevačica i učesnica brojnih rijalitija, na svom Instagram profilu objavila je fotografije s ubijenom pevačicom "Granda" Jelenom Marjanović (33) ispod kojih je napisala "da je ubica pevačice iz Borče mrtav, pa ne zna zašto se njegov identitet krije".

Rivasova, koja proriče sudbinu i gleda u karte, i ranije je pričala o ovom slučaju, a za Kurir je objasnila šta je bio povod za najnovije tvrdnje.



- Nedavno mi je Jelena došla u san. Možda jer su ovo dani oko Blage Marije. Vrtela sam naše stare slike i evocirala uspomene, a kao kamen mi stoji to što znam da je klupko zločina odavno odmotano, da se dobro zna ko je ubica - kaže Rivasova i nastavlja:



- Tog čoveka sam videla, on ima ožiljke po glavi, možda čak i na temenu, sigurno je imao neku operaciju. Mislim da je on ili negde daleko, ili mrtav, pošto sam ga jedno vreme jako osećala, kao da mi je životno blizu, gotovo sam mu nazirala facu, ali sada više ne. On ima belo lice, svetlo, zato sam i rekla da je lep i negovan. Ima neki kao ogrtač, uniformu, može biti lekar, pekar, apotekar, a možda čak i duhovnik. To je jedan kivan, ljubomoran čovek, koji je možda dugovao Zoranu, pa je odlučio da udari gde ga najviše boli - objasnila je svoje vizije Rivasova.

Kako navodi, "niko iz kuće Marjanovića nije ubica".

- Koliko god oni delovali mistično i mračno, oni su porodica kao i svaka druga. Te priče da je Jelena htela da ih napusti, da se preuda, nisu tačne. Možda je ona imala nekog udvarača ili simpatiju, lepe pevačice imaju obožavaoce od državnog vrha do seljaka sa njive. Bila je anđeo i čista duša, nije varala - priča Rivasova.



Ona se u razgovoru osvrnula i na predstojeće suđenje Zoranu Marjanoviću.



- Mislim da je Zoran uhapšen i da se sve ovo radi da bi rekao da poznaje izvršioca. On se boji i ne želi da priča, što je normalno - kaže sagovornica.



Podsetimo, Jelena Marjanović nestala je 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki dok je trčala, a njeno telo je pronađeno dan kasnije u kanalu na nasipu. Zbog ubistva, skoro godinu i po dana kasnije uhapšen je njen suprug Zoran Marjanović, kome će 11. septembra početi suđenje pred Višim sudom u Beogradu.



Vizije

Prati slučaj od početka

Rivasova kaže da je slučaj ubistva pevačice, koju je poznavala od početka karijere, a s kojom se sretala u vili "Parova", pratila dok je bila van rijalitija.

- Do mene su dolazile vesti, ali bi bilo bolje da sam ih slušala baš kada su se emitovale, tada mi je energosens najjači - kazala je Rivasova.



Šta je Rivasova pričala

x Zoran nije ubica, ali zna ko je

x Ubica je lep čovek

x Ima ožiljak na glavi

x To je čovek iz Jeleninog okruženja

x Ima ženu, ali ne i decu

