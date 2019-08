FILMSKI OBRT U SLUČAJU OTMICE: Srpkinja u Torinu oteta greškom?! Meta bio njen ljubavnik

Otmica Srpkinje Marije T. (35), koja se u sredu oko 10 sati dogodila na

centralnom gradskom trgu u Torinu u Italiji, dobila je neočekivani obrt, pošto su istražitelji došli do informacija da je meta kidnapovanja najverovatnije trebalo da bude njen ljubavnik Zoran N. (42), koji je uspeo da se otrgne i pobegne otmičarima maskiranima u policajce!

Podsetimo, filmska otmica dogodilo se nasred ulice, naočigled mnogobrojnih turista i građana Torina. Iz crnog „folksvagen turana“ izletela su dvojica muškaraca obučena u policajce, zgrabila ženu i uvukla je u kombi, dok je muškarac, koji je bio sa njom u društvu, pobegao. Građani su odmah pozvali policiju, koja je u munjevitoj akciji uhapsila otmičare i oslobodila Mariju.

Neverovatne tvrdnje

Međutim, priča o otmici Srpkinje dobila je novi obrt, pošto je policija pronašla dokumenta koja je izgubio muškarac dok je bežao i utvrdila da je s njom u društvu bio Srbin ranije osuđivan za prevare. Marija je najpre odbijala svaku saradnju s policijom da bi zatim ispričala neverovatnu priču. Navodno je u Torino doputovala kako bi upoznala Zorana, kao i da je njen dolazak u Italiju isključivo ljubavne prirode. Rekla je i da je tog dana sa Zoranom, kao pratnja, krenula na njegov poslovni sastanak.

- Visoke potpetice, slomljene tokom borbe sa otmičarima, crvena haljina sa crnim printovima i firmirana torba od 2.000 evra, u kojoj je bilo još 2.700 evra u kešu. Ovako je izgledala Marija T., dok je sa Zoranom N. išla na sastanak sa Austrijancem Edvardom Lipenskim (58), za kog se kasnije ispostavilo da je bio saučesnik u otmici. On je, kako se sumnja, trebalo da namami par, čiju je otmicu tražio Nemac Majkl Hofman (54), kog su navodno prevarili za 50.000 evra - preneli su italijanski mediji.

Policija im ne veruje

Kako navode, ceo slučaj je obavijen velom misterije.

- Nakon što je odlučila da progovori, Marija je tvrdila da je želela da upozna Zorana, s kojim je potom provela dve noći - preneli su istražitelji, koji otkrivaju i da sumnjaju u ove navode jer veruju da se njih dvoje poznaju mnogo duže.

- Zoran živi između Torina i Beča, i verujemo da je u Beču upoznao Mariju, a da su se dogovorili da se nađu u ovom italijanskom gradu, u koji je Marija doputovala sa suprugom. Kada se njen muž zbog posla vratio u Beč, ona je produžila boravak u Italiji, ali sa Zoranom - tvrde mediji i navode da se posle svega Marija vratila suprugu u Beč.

Ostavio je samu

POBEGAO SAM JER SAM SE UPLAŠIO!



Zoran N., kog je policija identifikovala pošto je tokom bežanja izgubio dokumenta, preko advokata je poručio da će narednih dana doći u policiju, ali i da je kobnog dana Mariju T. ostavio samu jer se uplašio.

- Pokušali su i mene da odvuku u kombi. Pobegao sam jer sam se plašio da će me ubiti - rekao je navodno on i preko advokata objasnio da je on taj koji je trebalo da se nađe na sastanku sa čovekom koji mu je ponudio da rade zajedno.

- Očigledno je to bila zamka - dodao je Srbin, koji je, kako tvrde mediji, već osuđivan na godinu i šest meseci zatvora zbog prevare od 350.000 evra.