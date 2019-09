UŽASNI PRIZORI SA MESTA NESREĆE KOD LAZAREVCA U KOJOJ JE POGINULA TAMARA (21) Očevici u šoku: Ovako nešto još nisam video! JEZIVO (FOTO)

Tamara Stojanović (21) nastradala je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Trbušnici kod Lazarevca.

S njom je u automobilu bila i njena drugarica Jelena M, koja je povređena. U trenutku nesreće, Tamara je vozila automobil koji se prevrnuo na krov, sleteo u njivu i udario u betonsku banderu.

Očevici za Kurir kažu da devojka nije brzo vozila i objašnjavaju kako se tragedija dogodila.

- Nije išla brzo sa svojom "korsom", ne više od 50 na sat. Iza nje išao džip "bmw" i putnici iz tog auta su to posvedočili. Kako se to kaže, tu u Trbušnici, ona je ispravila jednu krivinu, verovatno su točkovi uhvatili kamenje pored puta. Prevrnula se na krov, auto je klizao i udario u betonski stub koji je prepolovljen. Iako nije išla brzo, prednji deo bio je uništen. Kada sam prišao video sam devojku krvave glave, mislim da je bila živa još nekoliko minuta, povreda je bila strašna. Druga devojka je izašla iz auta, neka žena prekoputa ju je odvela do kuće da se umije. Pomoć je stigla za 15-ak minuta. Auto je bio toliko havarisan da nismo mogli da dođemo do nje - priča potreseno očevidac za Kurir.

Sa druge strane Dragan Skerlić, vlasnik šlep službe, koji je takođe bio na mestu nesreće, kaže da je do sada svašta viđao u životu, ali da ovako nešto još nije. On dodaje da je ovo "sudbina i da je neverovatan splet okolnosti".

- Ona se prevrnula na krov i u njivi od nekih osamdesetak ari udarila u betonsku banderu koja je prepolovljena. Onda se auto ispravio posle udarca. Nisam do sada video ovakav slučaj, iako se dugo bavim šlep službom. Sve što je moglo da krene naopako krenulo je - priča Skerlić.

Prema njegovim rečima, prisutni su pokušali da pomognu devojci na licu mesta, ali nisu se usudili da je izvlače iz havarisanog auta.

-U automobil je ušao jedan čovek, koji je pokušao da zaustavi obilno krvarenje na glavi. Međutim, kada je Hitna pomoć došla, samo je konstantovana smrt - kaže Skerlić.

Polcija je na mesto nesreće došla iz Beograda posle skoro dva sata da uradi uviđaj. U međuvremenu, u Trbušnicu je stiga i otac nastradale devojke, vlasnik salona i fabrike nameštaja u Aranđelovcu, koji se odmah, ugledavši auto i kćerku u njemu onesvestio. Njemu je Hitna pomoć pomogla.

