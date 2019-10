FATALNA BOSANKA (21) SE PREDALA POLICIJI: Misica polomila noge bežeći od policije!

Sunita Hindić Bošnjaković (21), bosanska misica, koju tamošnja policija sumnjiči za ubistvo Nina Ivankovića (55), vlasnika „Vile Ivanković“ u Mostaru, predala se juče policiji.

Podsetimo, Ivanković je prekjuče ujutru nađen mrtav u Mostaru, ispred svog ugostiteljskog objekta, a pored tela bio je i pištolj zbog čega se u prvi mah sumnjalo da se ubio. Međutim, ubrzo je otkriveno da je ubijen, pa je pokrenuta potraga za osumnjičenom misicom, koja je kratko bila u bekstvu.

Motiv nejasan

- Sunita se dobrovoljno predala. Došla je u policijsku stanicu u Travniku, odakle je prevezena u Mostar na saslušanje - rekao je izvor bosanskim medijima i dodao da je Sunita u Mostar dovezena sa polomljenim nogama.

- Obe noge su joj bile u gipsu. Utvrdiće se kako je došlo do povređivanja. Sumnja se da je tokom bekstva pala i slomila se - rekao je izvor.

Istragom je utvrđeno da je Ivanković ubijen s leđa, a uhapšena Sunita je često dolazila u njegov objekat i tamo boravila.

- Šta je motiv ovog zločina, još nije sa sigurnošću utvrđeno. U istrazi su saslušane najmanje dve osobe, obavljen je pretres stana misice. Proverava se da li je u zločinu učestvovalo više osoba - prenose lokalni mediji.

Poznata po nasilju

Hindić Bošnjaković je odranije poznata policiji po nasilničkom ponašanju.

- Za 1. maj je nasrnula na državljanina Hrvatske A. P. Tada je dobila prekršajnu prijavu, a kada su joj je policajci uručili, izvređala ih je. Pre ovog incidenta, pretukla je jednu devojku - podsetili su bosanski mediji.

Bosanska misica, koja je počela da se bavi i pevanjem, poznata je i javnosti u Srbiji, jer je tvrdila da je ostala trudna s pevačem Stefanom Jakovljevićem, bratom od strica misice Jelene bin Drai.

Objavila snimak

NIKO MI NIJE NI DO KOLENA



Fatalna misica je pre nekoliko dana na društvenim mrežama objavila snimak u kome je rekla „da joj niko nije ravan ni do kolena“.

- Koliko vas god to povredilo, to stvarno nema veze sa mnom. Kada budete imali par hiljada u džepu, onda mi se javite. Do tada, draga moja deco, prođite se mene - rekla je, između ostalog, Sunita.