DOŠAO IZ SLOVAČKE PA NASTRADAO: Potresna sudbina poginulog u eksploziji ZORAN JE IZGUBIO ŽIVOT JER JE HTEO DA POMOGNE!

LOZNICA - Zoran Avramović (49) iz Jarebica kod Loznice poginuo je od eksplozije gasa na benzinskoj pumpi koja se dogodila danas (23.12) oko 10:40 časova na benzinskoj pumpi ’’Nešković’’, nedaleko od graničnog prelaza Trbušnica između Srbije i BiH.

Kako je potvrdio njegov ujak Milenko Petrović, nesrećni čovek radio je u Slovačkoj i došao je pre nekoliko dana, na Nikoljdan da u zavičaju provede odmor tokom praznika i posle Božića se vrati na posao.

foto: T.Ilić

- Zoran je prešao most na Šepku da natoči gorivo i to je učinio na prvoj benzinskoj pumpi, čim se prođe granični prelaz na bosanskoj strani. Umesto da se vrati nazad video je da se nešto dimi i krenuo ka drugoj pumpi. Ljudi su iz tog pravca bežali, a on je prišao da vidi šta je, možda je mislio da može da pomogne, ko zna. Uglavnom, izašao je iz kola i krenuo još nešto više od dvadesetak metara kada je eksplodiralo i nije mu bilo spasa. Da je ostao da sedi u svojom ‘’zafiri’’ ne bi ništa ni bilo, samo mu je staklo puklo na kolima, ništa više. Juče je bio kod mene, ko je mogao pretpostaviti šta će da se desi. Sudbina, šta li je, ode po gorivo u Bosnu i ne vrati se kući. Strašno, ode tako mlad čovek – kaže Petrović za Kurir.

Avramović je, kaže njegov ujak, bio poljoprivrednik, a otišao je u Slovačku gde se zaposlio u fabrici automobila. Umesto da se tokom praznika odmori u svom selu nastradao je u današnjoj nesreći. Inače, iz PU Zvornik je tokom dana potvrđeno da je u eksploziji poginula jedna, a povređeno više osoba, dok je iz zvorničke Bolnice saopšteno da je u ovoj ustanovi zbrinuto sedam pacijenata, od toga pet lakše povređeno dok je dvoje upućeno na dalje zbinjavanje u Banja Luku i Tuzlu. Jedna ženska osoba, sa povredom glave, zbrinuta je na hirurgiji u Opštoj bolnici Loznica.

(Kurir.rs/T.Ilić)

Kurir