NAČELNIK UKP: Na udaru narkomanije srednjoškolci, policija svakodnevno u apsolutno svim školskim ustanovama

Načelnik Uprave kriminalističke policije Dejan Kovačević izjavio je danas da su na udaru narkomanije srednjoškolci koji pod pritiskom društva, zbog svog statusa u okruženju ili iz puke znatiželje, probaju droge.

Kovačević je rekao da sintetičke droge najviše utiču na mlade, jer su jeftine i lako dostupne, i navodi da MUP čini sve kako bi sklonio narkotike sa ulica i daleko od naše dece.

"MUP shodno proceni na samom terenu, shodno događajima vrši svakodnevne opservacije i operativni sastav Uprave kriminalističke policije je prisutan i u školama, vrtićima, srednjim školama. Policija je apsolutno u svim školskim ustanovama i trudimo se da droga bude daleko od naše dece", istakao je Kovačević.

"Pohvaliću se rezutatima MUP-a koji su 2019. završili rekordno, zaplenjeno je 7,33 tone narkotika. Posebno želim da istaknem da je zaplenjena ogromna količina marihuane, ali i kokaina, heroina, sintetičkih droga", dodao je on.

Načelnik Uprave kriminalističke policije je naveo i da MUP u jednom kontinuitetu sklanja heroin sa srpskih ulica, kako heroin tako i sve druge vrste narkotika.

"Mi smo imali jednu od rekordnih zaplena, tom prilikom je zaplenjeno 77 kilograma čistog heroina i uhapšena tri lica. Pre toga imali smo 20,4 kilograma heroina, da ne nabrajam međunarodne akcije. Držaću se samo teže, količine narkotika. Imali ste primer da je u međunardonoj akciji sa Severnom Makedonijom i Austrijom u Novom Sadu zaplenjeno 6,5 kilograma heroina. Možda zvuči malo, ali to je heroin izuzetne čistoće koji se miksuje četiri do pet puta", kazao je Kovačević.

foto: Zorana Jevtić

Dodao je da se, što se tiče geostrateškog položaja naše zemlje, nalazimo na balkanskoj ruti i veća količina narkotika prolazi kroz našu zemlju ka zapadnoj Evropi.

"Mi smo imali velike zaplene na graničnim prelazima. Procesuirano je 25 organizovanih grupa, od čega 11 organizovanih kriminalnih grupa što se tiče isključivo trgovine narkoticima", napomenuo je on.

Kaže da su svi uhapšeni na teritoriji Srbije i da su nosioci, nažalost, državljani Republike Srbije.

"Ističući heroin i marihuanu, napominjem da je prisutan i kokain u znatno manjoj količini. Imali smo 2019. godine zaplenu 13 kilograma izuzetno čistog kokaina. Ne želeći da umanjim ulogu naših državljana, napominjem da oni imaju veliku ulogu u prebacivanju kokaina iz Južne Amerike ka zemljama zapadne Evrope. U saradnji sa drugim zemljama, MUP je poželjan partner, sarađujemo sa svima, ne postoji zemlja sa kojom ne sarađujemo i postigli smo izuzetne rezultate", istakao je Kovačević.

Govoreći o sintetičkim drogama, on je naveo da se nove vrste takozvane sintetike pojavljuju s vremena na vreme, ali uspeli smo da uspostavimo mehanizam za brzo stavljanje na listu opojnih droga od momenta uočavanja. Kovačević je dodao da one najviše utiču na mlade - izuzetno su jeftine, a samim tim i dostupne mladim ljudima. "Dolazi do situacije da jedan mlad čovek uzme jednu tabletu, naravno štetno je da uzme i jednu, ali je koncentracija u toj tableti mnogo veća nego što on misli i dolazi do predoziranja i negativnih efekata, navodi on.

Kovačević je dodao da je suštinski suzbijanje narkotika svakako prioritet u radu ministarstva.

"Nastavićemo iako smo tokom 2019. godine postigli istorijske rezultate, da ti rezultati tokom ove godine budu još veći i bolji i to je svakako jedan od osnovnih ciljeva u daljem radu. Podsetiću na 2019. godinu, da u 2020. ulazimo sa još višim zacrtanim ciljevima i trudićemo da ih ispunimo, a samim tim sklonimo narkotike sa naših ulica i daleko od naše dece", zaključio je načelnik Uprave kriminalističke policije.

(Kurir.rs/Tanjug/RTS/ FOTO: Zorana Jevtić)

Kurir