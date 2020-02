MILAN GUROVIĆ BROJI DANE DO ISTEKA KAZNE: Bivši košarkaš u kućnom pritvoru VIDNO SMRŠAO ALI SVE MUKE STOIČKI PODNOSI

Proslavljeni košarkaš Milan Gurović (44) vidno je smršao u kućnom pritvoru, koji mu je određen zbog napada na suprugu i maloletnu ćerku. Gurović ne gubi vreme već vredno trenira svog sina i drugu decu. Kaznu od deset meseci izdržava u stanu svoje majke u Novom Sadu, a za to vreme ne zapostavlja svoj biznis.

Ilustracija foto: Aleksandar Jovanović Cile

- Milan je odlično. Normalno viđa svoje dvoje dece, dok mu je sa ćerkom zabranjen kontakt još naredna četiri meseca. On bi dao život za njih! Sa suprugom Tanjom takođe ne sme da se čuje do kraja aprila. Supruga i deca su u stanu od 200 kvadrata na Novom Beogradu, a on je ogorčen što je, i pored svih uspeha u sportu, proglašen za zlikovca, kao da je Al Kapone. Ispada da mu još samo trebaju okovi - kaže izvor blizak slavnom košarkašu, navodi list Alo.

Sagovornik navodi da je Gurović stoički sve podneo i da će posle svega nastaviti dalje.

- Njegova sportska hala na Ledinama se ubrzo završava. Tamo će biti kafić i stan od 80 kvadrata. Ima svoju sportsku akademiju i ljudi ga stalno zovu za saradnju. Ide pre podne i po podne na treninge. On je iz Novog Sada otišao sa 17 godina i malo je vremena proveo s porodicom - priča naš sagovornik i ističe da je čitav slučaj oko napada na suprugu napumpan.

Nije hteo da se vuče po sudu

Gurović nije želeo da se sudi, pa priznao da je tukao suprugu i maloletnu ćerku i pretio im klanjem, posle čega je osuđen na deset meseci kućnog zatvora, kaže izvor. On je s Trećim osnovnim tužilaštvom u Beogradu sklopio sporazum o krivici, po kojem mu je zabranjeno da šest meseci komunicira sa suprugom Tanjom (43) i ćerkom M. G. (16), kao i da im se približi na manje od 300 metara.

Ilustracija foto: Nemanja Nikolić

- To je bila jedna uobičajena bračna čarka, u kojoj ga je supruga pljunula, a on je nju gurnuo, usled čega je pala. Ćerka je dotrčala da brani majku, a možda bi branila i njega da je bilo drugačije. Međutim, ispalo je da ih je navodno krvnički pretukao. Da ih je Milan zaista gazio, njegova supruga još ne bi izašla iz bolnice. Oni su se upoznali sa 22 godine, a ona je već imala brak iza sebe. Milan je zgodan momak. Bilo je tu ljubomore, ali mladi su se uzeli i to je normalno - zaključuje prijatelj Gurovića za Alo.

(Kurir.rs/Alo, D.Ćuruvija)

Kurir