SNAJPERU PONOVO RAZNET DŽIP: Slobodan Milutinović (34) krenuo u rikverc kad je odjeknula EKSPLOZIJA (VIDEO, FOTO)

Večeras oko 19 časova u Novom Sadu eksplodirao je dzip u Puškinovoj ulici nedaleko od Limanske pijace. Prema prvim informacijama povredjeni muskarac S. M. zvani Snajper se u trenutku eksplozije nalazio u vozilu. Sumnja se da je ispod skupocenog automobila bila podmetnuta bomba. Uvidjaj je u toku.

