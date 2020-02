TAJNI DOKUMENTI OTKRIVAJU ZAŠTO JE UBIJEN ARKAN: Likvidaciju organizovao Skole? Evo šta je Ražnatoviću došlo glave

Državna bezbednost dostavila je na zahtev tadašnjeg premijera zemlje Zorana Đinđića dokumenta koja vode do nerešenih likvidacija u Srbiji.

Međutim, tajne informacije koje mu je dostavila služba vođene pod opštim nazivom "Presek" nisu pomogle da se sazna istina o više od 500 mafijaških likvidacija u kojima su ubijeni Željko Ražnatović, Đorđe Božović Giška, Branislav Matić Beli, Aleksandar Knežević Knele, ali i ministar odbrane Pavle Bulatović, funkcioner JUL Zoran Todorić Kundak, kao i policijski general Radovan Stojičić Badža.

Dokument iz 2001. nikada nije evidentiran kao dokument u službi, a u delu beleške koja se odnosi na ubistvo Željka Ražnatovića Arkana kao razlog za ovu likvidaciju navodi se prvenstveno novac od transfera fudbalera.

Izvori tvrde da je likvidaciju organizovao Skole (Zoran Uskoković, vođa miljakovačke ekipe), a da je delovima službe svakako to koristilo zbog eventualnog svedočenja u Hagu jer je on često u razgovorima pretio da može svašta da ispriča. Ražnatović je do nekog perioda bio operativna veza.

