PEVAČICU SLAĐANU MILOŠEVIĆ PRETUKAO PARTNER: Napao je u kupatilu, uhapšen zbog nasilja!

BEOGRAD - I. S. (45) partner Slađane Milošević noćas je u stanu pretukao pevačicu, zbog čega joj je ukazana pomoć, a on je uhapšen po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beoigradu.

Kako je potvrđeno za Kurir pevačica je prijavila da je posle rasprave I. S. sa kojim živi, nasrnuo na nju.

- Došlo je do verbalne rasprave između njih, on navodno dok je bila u kupatilu grubo odgurnuo, ona je pala na toalet šolju i mašinu za ves. U ruci je držala njegov telefon, koji je on oteo, opet je gurnuo i ona je pala preko kade, ali srećom nije upala u nju - kaže izvor Kurira.

Pevačica je, kako saznajemo, izjavila po dolasku policije da se plaši šta može dalje da se dogodi.

- Lekarska pomoć joj je ukazhana na Urgentnom centru i ustanovljene su lake telesne povrede. Njemu je određeno zadržavanje i sutra će biti priveden na saslušanje - kaže naš sagovornik.

