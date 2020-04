NEZAPAMĆENA NESREĆA U BORČI: Dečak OD DVE GODINE KOLIMA PREGAZIO majku s bebom u naručju!

Dvomesečni dečak teško je povređen na Uskrs oko 12 sati kada je njegovu majku B. B., koja ga je držala u naručju, automobilom „ford fijesta“ pregazio njegov dve godine stariji brat!

Bizarna nesreća desila se u beogradskom naselju Borča na Pančevačkom putu, u dvorištu porodice dvojice dečaka. Otac povređene bebe i dvogodišnjaka koji je tokom igre slučajno pokrenuo auto i umalo ubio majku i mlađeg brata kaže za Kurir da je u nedelju spavao kada ga je iz sna prenula galama.

Zapomaganje i plač

- Čuo sam plač deteta i zapomaganje žene. Skočio sam iz kreveta i izašao u dvorište. Imao sam šta i da vidim! Beba, sin od dva meseca, zacenio se od plača, bio je na zemlji, a žena je dopola bila ispod auta. Odmah sam s komšijama podigao auto i nekako smo uspeli da je izvučemo - priča šokirani M. B. (30).

On dodaje da je njegov stariji sin slučajno pokrenuo „ford“. - Dete se igralo u kolima koja su bila parkirana u dvorištu. Ključ je, nažalost, ostao u bravi i on je okretao ključ u igri. Nekako je uspeo da zavergla i pokrene kola, koja su pošla napred metar-dva i pokosila moju ženu sa bebicom u naručju. Od udarca dete joj je ispalo iz ruku i palo je pored kola, a žena je završila ispod auta. Srećom, pa auto nije toliko nizak, inače ne smem ni da pomislim kako bi se sve ovo završilo - kaže M. B. i dodaje da je žena prošla s lakšim povredama, dok bebica ima nagnječenje mozga i trenutno je u bolnici. - Odmah se videla povreda na glavi, ali verujem da će se moj sin oporaviti. Kako je moglo da bude, opet je sve dobro prošlo - kaže uznemireni otac.

On dodaje da se njegov sin, koji je pregazio majku i brata, veoma potresao. - On je van sebe, ne za šta ga je snašlo. Stalno plače, iako je toliko mali, kao da je svestan šta je uradio. Žao mi je i žene i bebe, ali i njega. On stvarno nije znao šta će se desiti, a što je najgore, ni ja nisam očekivao da dete od dve godine može da pokrene auto, koji inače i nije u voznom stanju - priča M. B.

Nije u voznom stanju

Naš sagovornik kaže da je „ford fijestu“ kupio pre samo mesec dana. - Čovek od koga sam ga uzeo mi je rekao da nema akumulator, a ja nisam ni proveravao. Auto nije u voznom stanju uopšte, dovukli smo ga u dvorište. Tek je trebalo da ga sređujem - priča on dok pokazuje automobil koji liči na olupinu.

Ova porodica, pored bebe i dvogodišnjaka, ima još četvoro dece.

Baksuzni „ford“ M. B.: PRODAĆU GA! M. B. objašnjava da je automobil kojim je dvogodišnjak pregazio mamu i brata kupio za posao. - Skoro sam ga kupio jer mi treba za posao. Moram nešto da radim kako bih prehranio porodicu, ali sad posle ovoga, jedva čekam da ga isteram iz dvorišta. Samo da ga ne gledam tu. Posle svega ovoga ću ga prodati, očigledno je baksuzan - kaže M. B.

