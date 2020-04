ISPOVEST POLICAJKE ŽRTVE PODIVLJALOG BIZNISMENA: Došao je crnim džipom, psovao dete rođeno i nerođeno NAPAO ME I PLJUVAO

Javnost i dalje bruji o incidentu na Novom Beogradu, kada je vlasnik preduzeća nakon bahatog obraćanja, uvreda i pretnji, fizički nasrnuo na patrolu komunalne milicije. Posebnu gorčinu izaziva činjenica da je nasilnik udario ženu pesnicom u glavu!

Intervencija patrole komunalne milicije po prijavi da na posedu u Tošinom bunaru 161 gore gume, prerasla je u incident gde je Branko Miljković (53), vlasnik građevinskih firmi “MBA Ratko Mitrović” i “MN gradnja” napao patrolu udarivši milicajku Tamaru Stević, koja je bila vođa patrole. Miljković je na kraju uhapšen i zadržan u pritvoru zbog napada na službeno lice u vršenju dužnosti.

Tamara deset godina radi kao komunalni policajac. Navikla je na rad sa ljudima i na svakakve situacije. Ovaj posao, kako kaže, radi zbog svojih uverenja, moralnih vrednosti. Iako svesna rizika posla koji obavlja, nije mogla da veruje da će doživeti ovakav napad, navodi Objektiv.rs.

Ilustracija foto: Dragan Kadić, Screenshot

Tog dana prijavljeno je da gore gume da ovom imanju, a komunalna milicajka je sa kolegom došla na intervenciju i zatekli su nekoliko osoba, stranih državljana koji nisu govorili srpski. Nisu imali ni dokumenta kod sebe, predočeno im je da su u prekršaju. Bez pogovora su doneli pasoše i Tamara i njen kolega su seli u službeni auto, da popune prekršajne prijave.

Odjednom, crnim džipom “rendž rover” na gradilište dolazi čovek, očigledno pod dejstvom alkohola i to usred policijskog časa.

Patroli komunalne milicije počinje da preti svojim vezama, vređa ih, psuje.

“Prišao nam je nepoznati muškarac, koji se nije ni predstavio, nego je odmah počeo da nas vređa, da preti svojim drugarskim i rodbinskim vezama i da traži pasoše. Kolega i ja smo sedeli u kolima i rekla sam mu da će pasoši biti vraćeni kada se okonča postupak. On je, kroz otvoren prozor, meni oteo pasoše iz ruku. Izašla sam iz kola i tog trenutka me je pljunuo u lice ničim izazvan. Kolega je onda krenuo ka nama iz vozila, a on ga je udario. Pokušali smo da ga savladamo, i radnici su pokušavali da ga obuzdaju i u jednom trenutku je udario mene, pesnicom u glavu. Krenula mi je krv iz nosa i nakratko sam izgubila svest. Čim sam se povratila od udarca, nastavili smo intervenciju”, govori u svojoj ispovesti napadnuta milicajka.

On je, priča Tamara, sve vreme pretio kojekavim prijateljskim i kumovskim vezama, da će kolega i ona ostati bez posla, da više nigde neće moći da se zaposle jer je on mnogo uticajan.

“Psovao mi je dete i rođeno i nerođeno. Iskreno, za deset godina koliko radim, nikada mi se takva situacija nije desila. Dešavalo se da dođe do konflikta, pa čak i do fizičkog obračuna da bismo nekoga savladali, ali da vam neko spominje i dete i da preti da će nas pobiti, da mi ne znamo ko je on, koliko je jak, uopšte nije prijatno. Svesni da zaista imate dete koje vam kune i proklinje, kao majci ne može da vam bude svejedno”, iskrena je Tamara.

Tamara je uspela da u jednom trenutku pozove kolege iz MUP-a. Ubrzo su pristigle još jedna patrola komunalne milicije i patrola MUP-a.

Ilustracija foto: Printscreen

“On je nastavio da vređa kolege, čak je i fizički nasrnuo na kolegu iz stanice Novi Beograd, ali ga je kolega u samoodbrani odgurnuo. Bio je vidno pod uticajem alkohola. Konačno smo ga savladali, iako se sve vreme opirao. Šutirao nas je dok smo pokušavali da ga savladamo. Ja sam prišla i stavila mu lisice na ruke. Zatim smo ga naslonili na automobil da bismo ga pretresli. Prema našim saznanjima, on je zbog nedavnog povratka iz inostranstva bio u trenutku kada se sve ovo dešava i pod merom samoizolacije. Znači čovek koji je potencijalno zaražen, pljuje ljude rizikujući tako da i nas zarazi. Zato sam odlučila da se i ja samoizolujem dok se ne vidi da li me je zarazio virusom”, objašnjava ova mlada hrabra žena.

U kolima hitne pomoći, na mestu događaja, pregledane su i kolege zbog udaraca koje im je naneo, ali je i osumnjičeni pregledan da bi odmah bilo konstatovano da li ima bilo kakve povrede, kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe.

“Tvrdim da niti smo ja niti moje kolege prekoračili ovlašćenja, radimo ovaj posao 10 godina, nije nam ništa od ovoga nepoznato, nije nam prva situacija ovog tipa, ali nikad nije bilo ni ovako ekstremno da nas neko pljuje u lice bez razloga, naročito kada se ne radi o licu prema kome postupamo u tom trenutku. Oni prema kojima smo postupali nisu ni pravili probleme. Sarađivali su, prihvatili su krivicu, već čovek koji se nije ni predstavio da je vlasnik ili njihov šef i tražio njihova dokumenta. Ja ne mogu da dam tuđ dokument. On je meni iz ruku istrgao pasoše i tom prilikom je pocepao pasoš jednog od svojih radnika, za šta je pokušao posle da optuži nas. Sve vreme je bio agresivan, opirao se, nije hteo da sarađuje i povinuje se našim naređenjima, pa čak ni kada je došla patrola MUP-a”, objašnjava Tamara.

Iako izuzetno hrabra mlada žena, kako kaže na terenu su ona i njene koleginice izjednačene sa muškim kolegama, potresao ju je ovaj incident i kao ženu i kao majku.

“Svesna sam rizika koji nosi naš posao, ali ne očekujete da neko kome se niste ni obratili, fizički vas napadne, pri tom preteći vezama, pljujući vas svestan činjenice da je u samoizolaciji zbog opasnosti od virusa. Pri tom je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola za vreme policijskog časa. U Urgentnom centru je odbio da se alkotestira, pa je pristao tek nakon šest sati. I tada je utvrđeno da jeste bio pod dejstvom alkohola”, navodi Tamara.

Poručuje da to ponašanje, u najmanju ruku, nije ljudski.

“Ja nisam vaspitana na taj način. Ja se zaista osećam i poniženo i povređeno. U trenutku napada i užasnih pretnji i psovki koje nam je izgovorio, samo razmišljate o detetu koje vas čeka kod kuće… Svaka naša intervencija nosi sa sobom mogućnost da naiđete na nekoga ko će sve to shvatiti lično, a ne kao nešto što vi radite po zakonu… i u opasnosti ste da imate posledice koje ćete posle trpeti i vi i vaša porodica. Obično udaraju na one koji vama najviše znače, da bi vas najviše bolelo. Zato sada strahujem najviše za bezbednost svoje porodice, a i za sopstvenu. Ali me neće pokolebati, ja ću svoj posao nastaviti da radim savesno i korektno kao do sada”, poručuje ponosno, ali i dalje vidno potresena komunalna milicajka koju je nasilnik, kršeći nekoliko propisa, bezobzirno pesnicom udario u lice.

Kako kaže cela njena porodica je ostala u šoku kada je čula za incident. Ipak, služba za koju radi stoji iza nje, shvatajući da je bez ikakvog povoda napadnuta dok je bila na radnom zadatku od nasilnog čoveka koji je pod dejstvom alkohola vozio došavši na posed svoje firme i to usred policijskog časa iako nema dozvolu za kretanje.

Tamara je završila ponosno intervenciju do kraja, uprkos povredama, a na tužilaštvu je da okarateriše delo i sprovede dalje zakon do kraja.

Branko Miljković je saslušan danas i određen mu je pritvor, a kako saznajemo, negirao je krivicu za dela koja mu se stavljaju na teret.

(Kurir.rs/Objektiv.rs)

