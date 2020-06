OSTAO JE DA UBERE TREŠNJE ZA UNUKU I NESTAO! Supruga moli za pomoć, Miodraga iz Ćuprije nema od nedelje

"Otišla sam da obiđem njivu, a suprug je ostao kod kolibe da me sačeka i nabere trešnje za unuku. Kada sam se vratila posle pola sata, nije ga više bilo. Od tada tragamo za njim", kaže Mimica Milenković, supruga penzionisanog lekara Miodrag Milenkovića (65) iz Ćurpije koji je nestao u nedelju u ataru sela Skorica kod Ražnja.

Očajna žena kaže da je spremna i da nagradi nekoga ko uspe da joj nađe supruga sa kojim ove godine obeležava 40 godina u braku, te da ako ga vide jave njoj ili policiji.

"On nikada nije voleo da obilazi njive, uvek bi ostajao kod kolibe. Njivu sam nasledila od pokojnog brata pa sam došla da obiđemo zasad kukuruza. Nije me bilo pola sata, najviše 45 minuta. Miroslav je ostao kod kolibe da bere trešnje za unuku. Kada sam se vratila i videla da ga nema uplašila sam se jer znam da ne poznaje dobro taj kraj. Pomislila sam prvo da je pošao da me traži i da se izgubio. Nadala sam se i da je možda otišao do naše kuće u selu Skorica. Međutim, kada sam došla tamo, njega nije bilo. Odmah smo krenuli da ga tražimo", priča Mimica.

Ona se najpre ponovo vratila do kolibe gde je poslednji put videla supruga a onda zatražila i pomoć prijatelja pošto ga tamo nije bilo.

"Pozvala sam prijatelje koji imaju džip. Tražili smo ga po celom kraju noćas do 2.20 časova iza pomoći. Ceo dan je bez obavezne terapije koju pije, a nema ni vodu. Poneo je sa sobom samo kesu trešanja. Mnogo se brinem. Danas smo ga tražili prema selu Sikirica kod Paraćina jer je bila neka vest da je viđen čovek koji odgovara opisu. Ako ga neko vidi neka mu pomogne, obeštetiću ga, samo da ga nađemo. Moj suprug je na sebi imao teksas jaknu, sivu majicu sa crnim prugama, trenerice i bele patike", kaže Mimica koja je, kao i Miodrag, lekar u penziji.

Osim policije kojoj je prijavlje nestanak, za nestalim čovekom tragaju i meštani Skorice, ali za sada bez uspeha.

