SKANDAL: Radnik vrtića u Nišu prodavao lažne diplome za 400 evra?

Nišlija Lj. R. (67), penzionisani radnik Predškolske ustanove "Pčelica" u Nišu, uhapšen je zbog sumnje da je falsifikovao i prodao 11 diploma za srednju školu, po ceni od 20.000 dinara do 400 evra!

Kako saznajemo, Lj. R. su lisice stavljene juče rano ujutru i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a osim njega uhapšen je i B. J. (50), koji se sumnjiči za isto krivično delo.

Povećanje plate

- Sumnja se da je uhapšeni penzioner diplome prodavao u proteklih sedam, osam godina, i to pojedinim radnicima u PU "Pčelica", gde je i sam bio zaposlen. Reč je o diplomama za srednju školu, koje su kupovali zaposleni sa završenom osnovnom školom. Njima su navodno diplome bile potrebne kako bi im se povećao indeks obračuna plate. Ljudi koji su platili za diplome mesečno najviše mogu da dobiju povećanje plate od oko 5.000 dinara - objašnjava naš izvor upoznat sa slučajem i dodaje:

- Među onima koji su ilegalno dolazili do dokaza o završenoj srednjoj školi najviše ima pekara, kuvara i drugih ugostiteljskih zvanja.

Kako kaže sagovornik Kurira, falsifikovane diplome koje je osumnjičeni prodavao nisu iz niške Ugostiteljske škole.

- One su iz neke privatne škole u Srbiji. Utvrđuje se da li je reč o fantomskoj obrazovnoj ustanovi, kao i ko je sve bio umešan u trgovinu lažnim diplomama, pošto postoje indicije da Lj. R. nije sam učestvovao u krivičnom delu - kaže izvor.

Svetlana Mitić, direktorka PU "Pčelica", koja u svom sastavu ima 26 vrtića sa 6.000 dece, kaže za Kurir da je upoznata s nemilim događajem.

- Lj. R. je radio do 2013. godine u "Pčelici", a onda je otišao u penziju. Mi smo potpuno otvoreni prema istražnim organima. Omogućićemo im uvid u svu neophodnu dokumentaciju i tu smo da im pružimo svu podršku kako bi se došlo do istine - kaže Mitićeva.

Dosta nejasnoća

Ona dodaje da u čitavoj ovoj aferi ima i drugih nejasnoća.

- Ima tu nekih nejasnih stvari, kao što je i zapošljavanje radnika sa završenom osnovnom školom na radna mesta za koja su potrebni specijalizovani obrazovni profili, ali to sve ostavljamo nadležnim državnim organima da istraže - kaže direktorka, koja se nekoliko godina nalazi na ovoj funkciji.

Osumnjičeni Lj. R. trebalo bi danas da bude saslušan u nadležnom tužilaštvu u Nišu zbog krivičnog dela falsifikovanje istrage.

Mutne radnje

Već mu se sudilo

Naš izvor otkriva i da ovo nije prvi put da se Lj. R. dovodi u vezu s mutnim radnjama. - I on sam je bio zaposlen sa osnovnom školom, pa se priča da je i sebi kupio srednju školu. Takođe, on se ranije sumnjičio da je prodao jednu lažnu diplomu, ali je za to na sudu oslobođen. Naime, tokom postupka je uspeo da dokaže da je bio samo kurir, tačnije da je nekome predao koverat, a da nije znao šta se u njemu nalazi - kaže izvor.